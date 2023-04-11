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Выплаты военным в тылу. В Раде заблокировали закон о повышении надбавок

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 21:33
Выплаты военным в тылу. В Раде заблокировали закон о повышении надбавок Фото: в Раде заблокировали закон о повышении надбавок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховную раду внесли проект постановления, который временно блокирует возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Проектом постановления предлагается отменить решение нардепов, которые вчера, 10 апреля, одобрили возвращение выплат 30 тысяч гривен для военных в тылу.

Пока такую инициативу не рассмотрят парламентарии, глава Верховной рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возвращении выплат и, соответственно, он не вступит в действие.

Стоит заметить, что инициатором проекта постановления является депутат от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Верховной рады проголосовали за возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.

После этого один из влиятельных депутатов в "Слуге народа" рассказал в комментарии РБК-Украина, что реализация такого нововведения влечет за собой дополнительные расходы на сумму около 60 млрд гривен в месяц. В бюджете не предусмотрены средства на это.

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