Виплати військовим з інвалідністю: який розмір допомоги і від чого він залежить

Українські захисники, звільнені зі служби, у разі інвалідності або часткової втрати працездатності можуть отримати виплати. Йдеться про одноразову грошову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.
Розраховувати на одноразову виплату можуть військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (для осіб звільнених з військової служби - за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).
Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму. У 2024 році цей мінімум становить 3 028 гривень.
Розмір допомоги становить:
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