Виплати військовим з інвалідністю: який розмір допомоги і від чого він залежить

Розраховувати на одноразову виплату можуть військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (для осіб звільнених з військової служби - за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).

Який розмір допомоги і від чого він залежить

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму. У 2024 році цей мінімум становить 3 028 гривень.

Розмір допомоги становить: