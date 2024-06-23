Які виплати передбачені пораненим захисникам: пояснення Міноборони
Пораненим українським захисникам передбачені виплати під час, коли вони знаходяться на лікування. Такі виплати тривають здебільшого протягом чотирьох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.
Відповідно до законодавства, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою. Але не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини.
Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні виплачується на підставі висновку лікарняного закладу, рішення командира військової частини.
Також військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), - з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК, виплачується додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень.
Пораненому військовослужбовцю здійснюється виплата належного йому грошового забезпечення, у тому числі додаткової винагороди, військовою частиною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які є виплати для військових та від чого залежить їх сума.
Також зазначимо, що Міністерство оборони затвердило порядок доплат у розмірі 70 тисяч гривень для військових за перебування протягом 30 днів на фронті.
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