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Які виплати передбачені пораненим захисникам: пояснення Міноборони

Україна , Неділя 23 червня 2024 18:45
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Які виплати передбачені пораненим захисникам: пояснення Міноборони Фото: у Міноборони розповіли, які виплати передбачені пораненим захисникам (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пораненим українським захисникам передбачені виплати під час, коли вони знаходяться на лікування. Такі виплати тривають здебільшого протягом чотирьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.

Відповідно до законодавства, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою. Але не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини.

Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні виплачується на підставі висновку лікарняного закладу, рішення командира військової частини.

Також військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), - з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК, виплачується додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень.

Пораненому військовослужбовцю здійснюється виплата належного йому грошового забезпечення, у тому числі додаткової винагороди, військовою частиною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які є виплати для військових та від чого залежить їх сума.

Також зазначимо, що Міністерство оборони затвердило порядок доплат у розмірі 70 тисяч гривень для військових за перебування протягом 30 днів на фронті.

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