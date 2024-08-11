Выплаты военным с инвалидностью: какой размер помощи и от чего он зависит

Украинские защитники, освобожденные со службы, в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности могут получить выплаты. Речь идет об единоразовой денежной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов семей.
Рассчитывать на единовременную выплату могут военнослужащие или лица, освобожденные с военной службы, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевания, связанные с исполнением обязанностей военной службы (для лиц уволенных с военной службы - при условии, что частичная потеря трудоспособности установлено в течение трех месяцев после освобождения со службы).
Размер выплаты зависит от прожиточного минимума. В 2024 году этот минимум составляет 3028 гривен.
Размер пособия составляет:
РБК-Украина ранее рассказывало, какие есть типы выплат для военных и от чего зависит их размер.
Также мы объясняли, какие выплаты предусмотрены раненым на войне украинским защитникам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.