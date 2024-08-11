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Выплаты военным с инвалидностью: какой размер помощи и от чего он зависит

Фото: военным объяснили, какие выплаты предусмотрены в случае инвалидности (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники, освобожденные со службы, в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности могут получить выплаты. Речь идет об единоразовой денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов семей.

Рассчитывать на единовременную выплату могут военнослужащие или лица, освобожденные с военной службы, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевания, связанные с исполнением обязанностей военной службы (для лиц уволенных с военной службы - при условии, что частичная потеря трудоспособности установлено в течение трех месяцев после освобождения со службы).

Какой размер помощи и от чего он зависит

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума. В 2024 году этот минимум составляет 3028 гривен.

Размер пособия составляет:

  • в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности: от 7,6 тысячи гривен (5 % потери трудоспособности, связанные с прохождением службы) до 63,6 тысячи гривен (30 % потери трудоспособности);
  • в случае установления инвалидности - в зависимости от причины и группы инвалидности: от 212 тысяч гривен (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211 200 гривен (1 группа, связанная с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы).

 

РБК-Украина ранее рассказывало, какие есть типы выплат для военных и от чего зависит их размер.

Также мы объясняли, какие выплаты предусмотрены раненым на войне украинским защитникам.

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