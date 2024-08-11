Выплаты военным с инвалидностью: какой размер помощи и от чего он зависит

Рассчитывать на единовременную выплату могут военнослужащие или лица, освобожденные с военной службы, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевания, связанные с исполнением обязанностей военной службы (для лиц уволенных с военной службы - при условии, что частичная потеря трудоспособности установлено в течение трех месяцев после освобождения со службы).

Какой размер помощи и от чего он зависит

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума. В 2024 году этот минимум составляет 3028 гривен.

Размер пособия составляет: