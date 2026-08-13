Виплати сім'ям загиблих військових: чи треба сплачувати податки

Яка саме допомога звільнена від податків

Пільга поширюється не на будь-які гроші, що надходять родині. Звільнення діє лише тоді, коли допомогу призначено на підставі законів, указів президента чи урядових постанов. Простий грошовий переказ члену сім'ї під цю норму не підпадає.

Саме таку допомогу Податковий кодекс виводить з-під оподаткування - вона не враховується ні в місячному, ні в річному доході людини.

Щодо військового збору

Його теж не сплачують. Логіка проста: якщо певний дохід не входить до загального оподатковуваного доходу, то під військовий збір він теж не потрапляє - за винятком випадків, які кодекс обумовлює окремо.

На практиці це означає, що родина отримує допомогу в повному обсязі - без мінус 18% ПДФО і мінус 5% збору.

Чи виникає обов'язок подати декларацію

Сама по собі така виплата декларування не вимагає. Якщо інших підстав звітувати перед податковою немає, подавати річну декларацію лише через цю допомогу не доведеться.

Інша річ, коли впродовж року людина мала доходи, які й так підлягають декларуванню, - тоді вона звітує за загальними правилами, а допомогу це не зачіпає.

Де ховається головна плутанина

Поряд з основною допомогою існує окрема виплата - на поховання та відшкодування пов'язаних із ним витрат. І тут правила вже інші.

Її передбачає урядова постанова від 22 травня 2000 року № 829: держава виділяє кошти на поховання сім'ям і батькам військових, які загинули чи померли під час служби. У межах установленого розміру ця сума теж вільна від ПДФО та військового збору.

А ось усе, що виходить за рамки пільги - додаткові доплати чи компенсації витрат, - може оподатковуватися на загальних підставах. Тому ключове питання завжди одне: який саме це вид виплати й на підставі якого документа його нараховано.