Выплаты семьям погибших военных: нужно ли платить налоги

Какая помощь освобождена от налогов

Льгота распространяется не на какие-либо деньги, поступающие семье. Увольнение действует только тогда, когда помощь назначена на основании законов, указов президента или правительственных постановлений. Простой денежный перевод члену семьи под эту норму не подпадает.

Именно такую помощь Налоговый кодекс выводит из налогообложения - она не учитывается ни в месячном, ни в годовом доходе человека.

Относительно военного сбора

Его тоже не платят. Логика проста: если определенный доход не входит в общий налогооблагаемый доход, то под военный сбор он тоже не попадает - за исключением случаев, которые кодекс оговаривает отдельно.

На практике это означает, что семья получает помощь в полном объеме – без минус 18% НДФЛ и минус 5% сбора.

Возникает ли обязанность подать декларацию

Сама по себе такая выплата декларирования не требуется. Если других оснований отчитываться перед налоговой нет, подавать годовую декларацию только по этой помощи не придется.

Другое дело, когда в течение года человек имел доходы, и так подлежащие декларированию, - тогда он отчитывается по общим правилам, а помощь это не затрагивает.

Где скрывается главная путаница

Наряду с основной помощью существует отдельная выплата – на погребение и возмещение связанных с ним расходов. И здесь правила уже другие.

Ее предусматривает правительственное постановление от 22 мая 2000 г. № 829: государство выделяет средства на погребение семьям и родителям военных, погибших или умерших во время службы. В пределах установленного размера эта сумма тоже свободна от НДФЛ и военного сбора.

А вот все, что выходит за рамки льготы – дополнительные доплаты или компенсации расходов – может облагаться налогом на общих основаниях. Поэтому ключевой вопрос всегда один: какой именно это вид выплаты и на основании какого документа он начислен.