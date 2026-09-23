Виплати після смерті пенсіонера: хто з рідних може отримати надбавки від ПФУ

Після смерті людини, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, окремі члени її сім'ї можуть отримувати частину надбавки. Йдеться не про всіх родичів, а лише про непрацездатних членів сім'ї, визначених законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Хто може отримати надбавку

Право на таку виплату мають лише непрацездатні члени сім'ї померлого, які належать до визначених законом категорій. Роз'яснення стосується випадків, коли померла людина мала право на пенсію за особливі заслуги.

Розмір надбавки залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї:

якщо такий член сім'ї один - 70% надбавки;

якщо їх двоє або більше - 90% надбавки.

Йдеться про надбавку до пенсії померлого годувальника або про надбавку, яку йому могли б встановити.

Що відомо про пенсію за особливі заслуги

У роз'ясненні Верховної Ради зазначено, що пенсії за особливі заслуги можуть встановлюватися за віком, у зв'язку з інвалідністю, через втрату годувальника та за вислугу років. Розмір самої надбавки залежав від конкретної заслуги людини.

У документі наведено різні розміри надбавок - від 20% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для окремих категорій передбачалися різні відсотки залежно від нагород, звань, спортивних досягнень та інших підстав.

Також зазначалося, що якщо після перерахунку розмір надбавки ставав меншим, виплату мали залишати на раніше встановленому рівні.

Якщо людина мала право на кілька надбавок за різними підставами, їй призначалася одна - та, яка була більшою.

Як оформлювали пенсію за особливі заслуги

Для призначення такої пенсії потрібно подати заяву та документи, які підтверджують особливі заслуги і трудовий стаж. Для окремих випадків також вимагалися документи про інвалідність та заробітну плату.

У роз'ясненні йдеться, що звертатися потрібно було до відповідних органів праці та соціального захисту або Пенсійного фонду - залежно від того, який орган займався призначенням пенсій у конкретному регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 жовтня 2026 року АТ "Укрексімбанк" припиняє виплачувати пенсії та соціальну допомогу на картки.

Пенсіонерам, які користувалися цим банком, потрібно було змінити реквізити для отримання коштів.