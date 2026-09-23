Выплаты после смерти пенсионера: кто из родных может получить надбавки от ПФУ

После смерти человека, обладавшего правом на пенсию за особые заслуги, отдельные члены его семьи могут получать часть надбавки. Речь идет не обо всех родственниках, а только о нетрудоспособных членах семьи, определенных законом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто может получить надбавку

Право на такую выплату имеют только нетрудоспособные члены семьи умершего, относящиеся к определенным законом категориям. Разъяснение касается случаев, когда умерший человек имел право на пенсию за особые заслуги.

Размер прибавки зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:

если такой член семьи один - 70% надбавки;

если их двое или больше - 90% надбавки.

Речь идет о прибавке к пенсии умершего кормильца или о прибавке, которую ему могли бы установить.

Что известно о пенсии за особые заслуги

В разъяснении Верховной Рады указано, что пенсии за особые заслуги могут устанавливаться по возрасту, в связи с инвалидностью, потери кормильца и за выслугу лет. Размер самой надбавки зависел от конкретной награды человека.

В документе приведены разные размеры надбавок - от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для отдельных категорий предполагались разные проценты в зависимости от наград, званий, спортивных достижений и других оснований.

Также отмечалось, что если после перерасчета размер надбавки становился меньше, выплату должны оставлять на ранее установленном уровне.

Если человек имел право на несколько надбавок по разным основаниям, ему назначался один - тот, который был больше.

Как оформляли пенсию за особые заслуги

Для назначения такой пенсии нужно подать заявление и документы, подтверждающие особые заслуги и трудовой стаж. Для отдельных случаев требовались документы об инвалидности и заработной плате.

В разъяснении говорится, что обращаться нужно было в соответствующие органы труда и социальную защиту или Пенсионный фонд - в зависимости от того, какой орган занимался назначением пенсий в конкретном регионе.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября 2026 года АО "Укрэксимбанк" прекращает выплачивать пенсии и социальное пособие на карточки.

Пенсионерам, пользовавшимся этим банком, нужно было сменить реквизиты для получения средств.