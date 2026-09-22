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Гроші на пенсії: Україна отримала 841 млн доларів від Світового банку під гарантії Канади

13:38 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Гроші на пенсії: Україна отримала 841 млн доларів від Світового банку під гарантії Канади Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com sergii.koretskyi.page)
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Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші підуть на соціальні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Україна отримає 841 мільйон бюджетної підтримки від Світового банку. Ці кошти покриють видатки державного бюджету на пенсійні виплати.

Гарантом позики виступив уряд Канади. Фінансування узгодили в межах домовленостей, досягнутих у вересні.

Кошти надійдуть у межах програми PEACE in Ukraine. Після нової угоди загальний обсяг проєкту сягнув $54,3 мільярда.

Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку. Він залишається одним із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України.

Україна залучає кошти не лише на соціальні виплати, а й на оборону.

Раніше США та Євросоюз погодили виділити Україні майже 6 мільярдів доларів на протиповітряну оборону. Ці гроші підуть на закупівлю і модернізацію систем ППО перед зимою.

Нагадаємо, економісти попереджають про ризики для економіки країни. Колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин закликає уряд запровадити окремий режим воєнного економічного управління, щоб зупинити уповільнення зростання і пришвидшення інфляції.

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