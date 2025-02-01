Виплати під загрозою. За які порушення біженці ризикують втратити допомогу в Європі

Польща

Українці, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, можуть виїжджати з країни на будь-який термін, але щоб не втратити статус UKR і, відповідно, виплати, виїзд не може тривати більш як 30 днів.

Також варто врахувати, що соціальні виплати можуть скасувати, як людина порушує закон і її притягують до кримінальної відповідальності. А ще у випадках, коли виявляється, що біженець отримав статус тимчасового захисту на неправомірній основі - приховав якісь факти або надав неправдиві.

Виплати біженцям також можуть скасувати, коли змінюються умови їх надання і людина більше не потрапляє у пільгову категорію. Наприклад, зараз у Польщі порушили питання, аби переглянути умови надання виплати для дітей "Сім'я 800+". Надалі допомогу пропонують виплачувати тільки тим біженцям, які офіційно працевлаштовані у Польщі та платять податки. Зараз це на стадії обговорення.

Німеччина

Німеччина надає соціальну допомогу Bürgergeld безробітним біженцям, а також дітям. Розмір виплат коливається від 357 євро для неповнолітніх до 563 євро для дорослих.

Дану допомогу можуть скасувати або зменшити розмір виплати у деяких випадках, а саме:

проживання не за місцем прописки більш як 21 день;

відмова від запропонованих програмою курсів та семінарів, які відповідають кваліфікації людини - у цьому випадку за перше порушення зменшать виплати на 10%, за друге - на 20%, за третє - на 30%;

звільнення з роботи без вагомих підстав - у цьому випадку допомога зменшиться на 30% на 3 місяці, аналогічна ситуація, якщо людина відмовилась від "розумної" пропозиції працевлаштування;

приховування доходу і майна - якщо соціальна служба виявить, що біженець має додатковий дохід, то можуть не лише скасувати виплати, а й зобов'язати повернути усі виплачені кошти. Такі дії можуть розцінити як шахрайство і тоді біженцю навіть загрожує позбавлення волі.

Швеція

Біженці, які отримали персональні ідентифікаційні номери у Швеції, можуть подавати прохання про отримання додаткової житлової площі, якщо у них підростає дитина і наявне житло для родини замале. Тоді комуна сама підбирає нову оселю. Якщо біженці відмовляють від запропонованого варіанту, тоді надалі втрачають можливість отримати житло від комуни і їм доведеться його шукати та оплачувати самостійно.

Якщо сусіди у комунальному житлі поскаржаться, що біженці порушують режим тиші або неправильно сортують сміття, їх можуть виселити.

Також біженці у Швеції втрачають свій статус, якщо отримують громадянство іншої країни або повертаються на постійне місце проживання в Україну.

Чехія

Раніше в Уряді Чехії заявляли, що скасовуватимуть виплати українським біженцям, якщо перевірки виявлять, що їх нема за зареєстрованим місцем проживання. Причиною цього стала заява міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана про те, що деякі біженці більшість часу перебувають в Україні, але отримують виплати.

У чеському Уряді наголосили, що не можуть біженцям заборонити відвідувати Україну, але при тривалій відсутності у країні такі особи втрачатимуть виплати, але не сам статус захисту.

За заявою Міністерства внутрішніх справ Чехії, виїзд біженця із країни більш як на 10 днів може вплинути на окремі пільги:

соціальне житло;

надання фінансової допомоги;

місце у школі для дитини;

медичне страхування.

Також іноземці повинні повідомляти про зміну прізвища, сімейного стану, даних закордонного паспорта, зміну адреси та зміну даних в документі, виданому для перебування на території Чехії, інакше можуть отримати штраф.