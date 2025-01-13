Оренда житла у Європі. Які "сюрпризи" чекають українців при пошуку квартир за кордоном

У Європу з України виїхало понад 4 мільйони біженців. У багатьох країнах наші громадяни вже переселились із соціального житла в орендоване.

РБК-Україна розпитало українців за кордоном про те, з якими нюансами вони стикаються при пошуку і оренді житла у різних країнах.

Польща

"Квартиру можна знайти напряму від власників, іноді вони публікують оголошення у соцмережах, на спеціальних платформах. Якщо орендувати через рієлтора, то треба оплатити за його послуги 100% вартості житла. Дуже рідко беруть 50%. Власнику за квартиру одразу платять за два місяці, а дехто бере за три", - розповідає Ірина, проживає у Варшаві.

Одна місячна оплата - kaucja. Це фактично застава, яку беруть на той випадок, якщо щось орендарі пошкодять, наприклад стіни після картин тощо. В багатьох випадах її не повертають.

"Зокрема, kaucja не повертається, якщо орендар не дотримався договору - вирішив з'їхати раніше зазначеного терміну. Наприклад, ми укладаємо договір на рік, на цей час у нас ціна фіксується. Перед продовженням власник піднімає вартість житла і запитує, чи будемо продовжувати оренду ще на рік", - зазначає українка.

Важливо, що при офіційному укладанні договору іноземцю надають meldunek - тимчасову реєстрацію. Це є необхідним для тривалого перебування у країні.

"Якщо у квартирі багато проживає людей, наприклад фірма орендує житло для своїх робітників, то власнику не вигідно всіх вписувати у договір, бо за кожного треба платити податок і збільшується оплата за комунальні. У нас нема лічильників, і за комунальні послуги тут платять з розрахунку того, скільки людей прописані", - пояснює Ірина.

Також вона зазначає, що при оренді квартири можуть ще виникати окремі нюанси, якщо заселятись хочуть родини з дітьми й домашніми тваринами.

Оголошення про здачу квартир в оренду у Варшаві (скриншот сайту Otodom)

Німеччина

"Не знаю всіх моментів, але можу поділитись своїм досвідом. Я знайшла квартиру сама, через додаток. Платити треба за перший місяць і ще аванс за три місяці. Контракт - це дуже індивідуально, але загалом тут ті, хто орендують житло, досить захищені. Є ліміти на підвищення оплати, наприклад. У квартирі, зазвичай, взагалі нічого немає, інколи нема навіть підлоги", - розповідає Катерина, проживає у Нижній Саксонії.

Після закінчення терміну оренди квартиру власнику треба повернути у тому стані, в якому її отримували.

"Тобто, якщо встановив кухню під ключ - хоч розбирай і викидай. Повідомляти про виїзд з квартири треба заздалегідь - місяці за три. А ще тут більшість орендують квартири у компаній-забудовників, а не у приватних орендодавців, як у нас", - додає українка.

У Німеччині є "холодна" і "гаряча" оренда, тобто орендування без і з комунальними.

"У мої комунальні не входить електрика та інтернет. Це я плачу окремо. Раз на рік все, що ти сплатив за комунальні, вони перераховують і дивляться, чи ти покрив свої витрати. Інколи приходиться доплачувати, я платила ще 600 євро", - каже Катерина.

Також вона зазначає, що якщо не знімають оплату за прибирання території і самого будинку, то це означає, що раз на місяць людина робитиме це сама.

"Тобто кожен, хто проживає в будинку, повинен буде прибирати в певний час", - пояснює дівчина.

Житло у Німеччині переважно здають без меблів (фото ілюстративне: Freepik)

Франція

"У Франції для оренди житла обов'язково має бути гарант - без нього винайняти квартиру не можливо. Ним може виступити або роботодавець, або соціальна організація. Крім цього, українські біженці можуть отримати муніципальне житло", - розповідає Валерія, яка проживала у передмісті Бордо.

Для оренди житла необхідно підписати контракт. При цьому, якщо українці погоджуються на оренду з соціальною організацією, то вона підписує контракт з орендодавцем, а вже потім окремо з українцем, який там проживатиме. У контракті одразу вказується вартість оренди за місяць і комунальні платежі.

"Проте з комуналкою є свої "сюрпризи". Протягом першого року за воду, газ та електрику оплачується за середнім показником по будинку, однак коли цей рік закінчується, то йде перерахунок за лічильником і нараховується борг, а також збільшується тариф за комуналку. Тому багато французів винаймають квартири тільки рік, після чого переїжджають у нові апартаменти, і так по колу", - каже українка.

Також у Франції є організації, які допомагають оплачувати комуналку та оренду житла. Наприклад, французькі пенсіонери отримують пільги на комуналку. Ще є програма CAF, яка покриває частину оренди - нею можуть скористатися й українські біженці.

"Я жила в передмісті Бордо, і оренда трикімнатної квартири мені обходилася в 400 євро з комуналкою, водночас додатково 255 євро за знімання житла оплачував CAF. Українці, яким пощастило отримати муніципальне або соціальне житло, платять за оренду квартири до 100 євро", - зазначає Валерія.

Оголошення про здачу квартир в оренду у Парижі (скриншот сайту housinganywhere.com)

Данія

"У Данії треба одразу заплатити за три місяці. Це називається депозит. За цю квартиру, де я зараз проживаю, ми внесли 12 тисяч крон (70 тисяч гривень - Ред.). За нас заплатила комуна. Тут є така програма, якщо у людей нема грошей, то одноразово їх видає комуна. Але ж потім цей депозит вертається комуні від орендодавця. Або цей депозит людина потім сплачує, коли знаходить роботу. Комуна тоді сама знімає ті гроші", - розповідає Кристина Сіденко, яка зараз проживає у селищі Гадерслев, півострів Ютландія.

У Данії у кінці року перераховують податки. Якщо людина заплатила більше, ніж мала, то ці гроші повинні їй повернути. Але у випадку біженців, цими коштами можуть "гасити" депозит.

"У мене так і вийшло, бо я сплачувала податків більше, ніж треба. Вони б мали ті гроші вернути, але оскільки маю борг, то вони мені його списують", - пояснює українка.

За її словами, знайти житло у Данії не важко, головне внести депозит.

"Знаю, що у деяких країнах треба мати бездоганну репутацію, довго стояти у черзі на житло. Тут не так. У Данії довго чекають на квартиру, хіба якщо вона якась елітна - на березі фіорду (довгої морської затоки - Ред.). Тоді люди дійсно роками у черзі стоять. А якщо це невеличке містечко, чи старий будинок - то взагалі без проблем орендуєш та ще й за дешево. Але треба врахувати, що там, де дешево, переважно дорога комуналка", - каже Кристина.

Коли люди виїжджають, то можуть депозит отримати назад, але тільки тоді, якщо здали квартиру у бездоганному вигляді - зробили косметичний ремонт.

"Я не знаю випадків, щоб комусь повернули депозит у повному обсязі. Знімають якщо не весь, то хоча б частину. За своє житло я плачу 4 100 крон і 500 за комуналку (23 944 + 2 920 гривень). Але раз на рік вони перераховують комуналку і разом із боргами мені виходить 7 тисяч. В принципі оренду можна сплачувати навіть із соціальних виплат", - говорить жінка.

Кристина додає, що квартири у Данії здають житлові компанії або власники.

Оголошення про здачу житла в оренду у Данії (скриншот сайту housinganywhere.com)

Нідерланди

"Орендувати житло у Нідерландах - це не просто квест, а квест з дикими перепонами. У цій країні право вибору у власника житла - саме він вибирає людей, які будуть жити у його помешканні. Люди місяцями шукають житло, і коли знаходять - чекають запрошення на перегляд. Переважно на перегляд приходить декілька пар, з яких і обирає власник", - розповідає Анна, яка виїхала в Нідерланди з початком війни. Проживає під Амстердамом.

За словами українки, житла у Нідерландах катастрофічно не вистачає навіть для місцевих. Абсолютно нормальна ситуація, коли дорослі діти живуть разом з батьками, бо їм немає, куди з'їхати.

"Ціни на оренду більш-менш сталі, тобто ніхто не буде дерти вище, бо так хочеться. Тим паче, що неофіційно орендувати не вийде - тільки через договір, в якому вказується дуже багато нюансів. І проблемою може стати не наявність собаки або дітей - на це мало хто дивиться, а розмір заробітку", - додає жінка.

Тобто, якщо оренда коштує 1 500 євро в місяць, то дохід дорослих членів родини має бути вчетверо-вп'ятеро вищий.

"У Нідерландах, як і в більшості країн Європи, житло здають пусте - голі стіни, які часто навіть без ремонту. Тобто, заїжджаєш і робиш все під себе. При цьому у договорі можуть вказати, що при виїзді ви маєте помалювати усі стіни у білий колір, наприклад. Техніки так само майже немає, крім хіба вбудованої", - каже Анна.

При укладанні договору потрібно сплатити за перший місяць оренди, депозитну суму, останній місяць і податок. Також слід оплатити за послуги посередника, ставка різна.

"Кімната у середньому коштує від 600 євро (26 тисяч гривень, - Ред.) в віддалених районах до 1000 в Амстердамі, Гаазі, Роттердамі. Квартири - від 1000 (43 тисяч гривень, - Ред.) до бескінечності. Але однокімнатна студія та двокімнатна майже однаково коштують. Тут однокімнатна студія таких розмірів, як в Україні 2-3 кімнатні квартири. Нідерландці люблять вікна до підлоги й великий простір", - додає Анна.

Для однокімнатної квартири комунальні послуги становлять 150-200 євро (6,5-8,7 тисячі гривень) на місяць, для двокімнатної - 180-250 євро (7,8-10,8 тисячі гривень). Сюди входять опалення, електроенергія, водопостачання та вивіз сміття. Додатково слід враховувати витрати на інтернет та телебачення, це ще 40-60 євро щомісяця (1,7 -2,6 тисячі гривень).

У більшості випадків орендарі повинні самостійно укладати договори з постачальниками комунальних послуг.

Оголошення про здачу в оренду житла у Нідерландах (скриншот сайту kamernet.nl)