Біженці в Європі: скільки насправді платять українцям у 2025 році

У Європі зараз перебуває 5,3 мільйона українських біженців. Найбільше - у Польщі та Німеччині, понад 985 тисяч та понад 1,1 мільйона осіб, відповідно.

РБК-Україна розповідає про те, які виплати надають біженцям у різних країнах Європи.

Польща

Зараз польський уряд обговорює можливість зміни умов виплати допомоги на дітей за програмою "Сім'я 800+", щоб її могли отримувати тільки ті українці, які працевлаштовані та платять податки. Багато експертів вважає це передвиборчим трюком. Частина біженок уже заявили, що не виживуть без цієї допомоги. Зараз щомісячно сума допомоги становить 800 злотих (8 208 гривень) на дитину.

Додамо, що з 1 лютого 2025 року розпочнеться прийом заявок на новий період виплат за програмою "Сім'я 800+".

З 1 січня у Польщі збільшили розміри грошової соціальної допомоги, у тому числі й для біженців, сума виплат становить:

950 злотих (9 747 гривень) як мінімальний розмір грошової допомоги на утримання та вивчення польської мови для іноземців зі статусом біженця або додатковим захистом;

1 679 злотих (17 226 гривень) як максимальний розмір грошової допомоги на утримання та вивчення польської мови для іноземців зі статусом біженця або додатковим захистом.

Українські біженці з інвалідністю можуть отримувати 1 588,44 злотих пенсії (16 300 гривень), окрім цього може бути призначена додаткова соціальна допомога у розмірі 600 до 4000 злотих (6 161 - 41 000 гривень). Сума виплат залежать від висновків медично-соціальної експертної комісії з надання інвалідності.

Раз на рік школярам-біженцям, які ходять у польські навчальні заклади, передбачена допомога у розмірі 300 злотих (3 078 гривень) для придбання шкільного приладдя.

Додамо, що після початку війни у Польщу виїхало понад 985 тисяч українських біженців. Це другий після Німеччини найбільший показник із кількості людей, які отримали міжнародний захист.

Українським біженцям необхідно отримати Pesel для проживання у Польщі (фото: Getty Images)

Німеччина

Виплати у Німеччині для українських біженців залишаються одними з найвищих у Європі. Сума соціальної допомоги Bürgergeld залежить від статусу і віку людини.

Розмір допомоги:

самотні дорослі і батьки-одинаки - 563 євро (24 361 гривня) щомісячно;

подружжя - по 506 євро на людину (21 894 гривні);

діти 14-17 років - 471 євро (20 380 гривень);

діти 6-13 років - 390 євро (16 875 гривень);

діти до 5 років - 357 євро (15 447 гривень).

З січня 2025 року діє нове правила підтримки біженців, якщо особа відмовляється від запропонованої роботи чи програми працевлаштування, розмір соціальної виплати зменшується на 30% протягом 3 місяців.

Зазначимо, що Німеччина прихистила у себе найбільшу кількість біженців з України - близько 1,1 мільйона осіб.

Біженці у Німеччині (фото: Getty Images)

Чехія

У Чехії щомісячний розмір гуманітарної допомоги залежить від місяця перебування в країні, на який іноземець звертається за нею після надання тимчасового захисту. На період 150 днів (1-5-й місяць після надання тимчасового захисту) гуманітарна допомога становить:

для дорослого - 4 860 крон (8 359 гривень) та 7 290 крон (12 538 гривень) для осіб з інвалідністю;

для дитини - 3 490 крон (6 000 гривень) та 5 235 крон для дитини з інвалідністю (9 000 гривень).

З 6-го місяця (з місяця, що настає за місяцем, у якому досягнуто 150 днів), гуманітарна пільга становить:

для дорослого 3 130 крон (5 383 гривні);

для дорослого із вразливої категорії (пенсіонери, вагітні тощо) 4 860 чеських крон (8 359 гривень) та 7 290 крон (12 538 гривень), якщо це особа з інвалідністю;

для дитини 3 490 крон (6 000 гривень) та 5 235 крон (9000 гривень), якщо це особа з інвалідністю.

Країна надає соціальне житло на перші 90 днів, далі біженці повинні самі себе забезпечувати ним. Вразливі категорії можуть розраховувати на допомогу на покриття витрат до 6 000 крон на місяць (10 320 гривень) для вразливих категорій, інші - 4000 крон (6880 гривень). При розрахунку береться до уваги кількість осіб у домогосподарстві і суму соціальних виплат.

Біженці також можуть розраховувати на "надзвичайну" допомогу, її надають у разі оплати медичного огляду при виході на роботу, депозиті при переїзді в інше житло, купівлі квитків в Україну для повернення. Єдиної встановленої суми допомоги нема, розмір коливається від 15 000 крон (25 800 гривень) для однієї людини до 24 000 крон (41 280 гривень) для сімей із чотирьох і більше осіб.

Зазначимо, що восени у Чехії налічувалось близько 450 тисяч українських біженців.

Українці в Чехії (фото: Getty Images)

Фінляндія

У Фінляндії українці, які приїхали за програмою тимчасового захисту, протягом першого року переважно отримують виплати від Центру прийому у розмірі 300 євро (12 931 гривня) на одну особу.

Якщо людина працює у Фінляндії або проживає там більше року, то може розраховувати на допомогу від Установи соціального страхування населення Kela.

Також біженці можуть подати заявку на додаткову допомогу через Центр прийому, щоб покрити витрати на вивчення фінської мови та загальної освіти, професійні тренінги, деякі види дозвілля тощо.



Сума допомоги біженцям у Фінляндії (скриншот сайту finua.org)

Додамо, що на початку січня у фінському Уряді заявили, що хочуть вдвічі скоротити кількість одержувачів соціальних виплат. Це також стосуватиметься й підтримки біженців. Питання розглянуть весною, втім у разі ухвалення такого рішення, чинності воно набере не раніше 2026 року.

Торік у Фінляндії налічували близько 65 тисяч українських біженців.

Українці у Фінляндії (фото: facebook com uakirkkonummi)

Латвія

З 1 січня у країні збільшили разову кризову допомогу для українських біженців до 377 євро (16 312 гривень) для дорослих та до 264 євро (11 423 гривні) для дітей. Також з Нового року документ, що підтверджує статус, видають терміном на 3 роки.

Крім цього, передбачена додаткова щомісячна допомога у розмірі 137 євро (5 927 гривень) на першу особу та 96 євро (4 153 гривні) на кожного наступного члена сім'ї.

Латвія також надає безкоштовне проживання для жителів України протягом перших 60 або 120 днів (для вразливих категорій) і 30 днів безкоштовного харчування.

Біженці мають право безкоштовного проїзду у громадському транспорті до 28 лютого 2026 року, але для цього треба пред'явити документ, що підтверджує статус. Додамо, що у Латвії зараз перебуває близько 47 тисяч українців.

У Латвії збільшили разову кризову допомогу українським біженцям (фото: Getty Images)

Нідерланди

Українці, які прибули у Нідерланди, мають право на отримання допомоги проживання (на їжу, одяг та інші особисті витрати). Цю допомогу надають, поки людина не має власного доходу. На ці гроші мають право як дорослі, так і діти.

Сума виплат частково залежить від віку та складу сім’ї. У всіх випадках надається 62,66 на місяць (2 711 гривень) на одяг. При проживанні у приймальній сім’ї надається 80,91 євро (3 500 гривень) на інші витрати (у разі проживання у муніципальному притулку ця допомога не нараховується).

Розмір компенсації:

самотні - 242,48 євро на харчування на місяць (10 492 гривні);

людина проживає з іншими дорослими - 242,48 євро (10 492 гривні) за харчування на особу на місяць (для двох осіб); для трьох осіб - 193,98 євро (8 393 гривні) за харчування на особу на місяць, для 4 осіб або більше - 169,74 євро (7 344 гривні) за харчування на особу на місяць;

на особу на місяць (для двох осіб); для трьох осіб - 193,98 євро (8 393 гривні) за харчування на особу на місяць, для 4 осіб або більше - 169,74 євро (7 344 гривні) за харчування на особу на місяць; при проживанні з дитиною - 200,65 євро (8 682 гривні) на особу на місяць, якщо дві особи; 3 особи - 160,64 євро (6 950 гривень) на особу на місяць; 4 особи або більше - 140,34 євро (6 072 гривні) на особу на місяць.

Торік у країні було понад 100 тисяч біженців з України.

Додамо також, що у країнах Європи періодично з'являються тимчасові або разові ініціативи, які також передбачають виплати українським біженцям.

Українці у Нідерландах (фото: Getty Images)