Виплати переселенцям скорочують: кому перестануть платити допомогу

Скільки платять ВПО в Україні і кому скоротять виплати

Допомога переселенцям на проживання – один з основних інструментів підтримки переселенців через війну. Для людей з інвалідністю та дітей ця сума становить 3000 гривень на місяць, а для інших ‒ 2000 гривень. Попри всі зміни, які були у виплатах ВПО минулого року, самі суми не змінювали, каже у коментарі РБК-Україна керівник соціального напряму адвокації БФ “Право на захист” Олег Луців.

"За наявною у "Право на Захист" інформацією, питання перегляду цих коштів не стоїть. Тобто деякі категорії ВПО продовжать отримувати 3000 або 2000 гривень, як раніше", – пояснює він.

Є група переселенців, які звернулися за допомогою до 31 липня 2023 року. Якщо зараз не буде змін в законодавстві, таким ВПО потенційно з 1 лютого виплати припинять. Продовжити цю допомогу можна було тільки одноразово, тобто цей термін закінчується якраз 1 лютого.

Але сьогодні, 26 січня, на засіданні координаційного штабу при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованиї територій будуть розглядати питання перегляду механізму надання допомоги. За день до цього міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Кабінет міністрів України продовжив виплати компенсації на проживання переселенцям ще на місяць.

Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.

"Тобто якщо ніяких законодавчих змін не буде, то ті, хто звертався за допомогою до 31 липня 2023 року, отримуватимуть допомогу ще один місяць без будь-яких додаткових умов до 1 березня", – зауважує Олег Луців.

Фото: Розмір виплат ВПО не скорочували: вони й далі будуть отримувати 2 або 3 тисячі гривеьн на місяць (Getty Images)

Після 1 березня продовжувати виплати будуть вже не всім. Попередньо виплати залишать:

пенсіонерам, які отримують пенсію у розмірі менше 9444 гривні;

людям з інвалідністю першої та другої груп;

дітям з інвалідністю;

дітям-сиротам а також дітям, позбавлених батьківського піклування;

батькам, які виховують дітей до 14 років, які навчаються дистанційно і через це їхні батьки не можуть працювати.

У якості заохочення виплати також залишать тим переселенцям, які вже знайшли роботу, але мають менше 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї, додає фахівець БФ "Право на Захист".

"Втім, поки достеменно невідомо, чи це всі категорії, або їх буде більше. Хочу звернути увагу, що поки немає кінцевого юридичного документу, який проходить через Кабмін. Він ще може зазнати певних змін", ‒ каже Луців.

Чому скорочують виплати переселенцям

Категорій ВПО, які можуть отримувати виплати на проживання, поступово скорочували протягом 2023 року. Ще торік у квітні Кабмін затвердив концептуальний документ "Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року". За словами співрозмовників РБК-Україна, ці категорії скорочуватимуть і цього року.

"Цей більше політичний документ передбачає зміну вектору державної соціальної політики – йдуть до того, щоб підтримувати найбільш вразливі верстви населення. Для інших держава планує поступовий перехід від отримання виплат до отримання соціальних послуг у громадах, де вони живуть. Або також будуть покривати їхні витрати за рахунок інших видів державних соціальних допомог. Наприклад, це допомога малозабезпеченим родинам", – пояснює Олег Луців.

Фото: Стратегічно допомогу на проживання планують виділяти тим, хто її найбільше потребує, найбільш вразливим категоріям (Getty Images)

Механізм цих виплат змінювався й раніше. Так, з 1 серпня 2023 року допомога стала строковою, і її стали призначати лише на 6 місяців з можливістю продовження ще на 6 місяців лише для певних категорій. Також виплати стали призначати не окремо для одного ВПО, а на всю родину.

Кошти на проживання переселенцям виплачують із державного бюджету, і суттєва частка цих коштів під час війни надходить від міжнародних партнерів. Рішення припинити виплати, крім пенсіонерів і деяких інших категорій, пов’язане зі вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні фінансову допомогу, пояснила віце-прем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, такі зміни вводять через те, що в Україні зменшується дохідна частина бюджету.

"Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації, можна сказати. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися", – відзначила міністр.

За її даними, у 2022 році на виплати переселенцям витратили з бюджету 57 млрд гривень, у 2023 році – 73 млрд гривень. Уряд планує у 2024 році скоротити цю суму знову до 57 мільярдів гривень.

В Україну спрямовуються гроші від наших іноземних партнерів на покриття цієї статті видатків. І якщо це кошти “не наші”, то виникає питання, наскільки правильно ними розпоряджається держава і кудисаме спрямовує гроші, каже Олег Луців.

"Тому ідея в тому, щоб забезпечити підтримку саме тим категоріям внутрішніх переселенців, які найбільше потребують цієї допомоги", – підсумовує він