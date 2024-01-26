Выплаты переселенцам сокращают: кому перестанут платить пособие

Сколько платят ВПЛ в Украине и кому сократят выплаты

Помощь переселенцам на проживание – один из основных инструментов поддержки переселенцев из-за войны войны. Для людей с инвалидностью и детей эта сумма составляет 3000 гривен в месяц, а для других – 2000 гривен. Несмотря на все изменения, которые были в выплатах ВПЛ в прошлом году, сами суммы не меняли, говорит в комментарии РБК-Украина руководитель социального направления адвокации БФ "Право на защиту" Олег Луцив.

"По имеющейся у "Право на Защиту" информации, вопрос пересмотра этих средств не стоит. То есть некоторые категории ВПЛ продолжат получать 3000 или 2000 гривен, как раньше", ‒ объясняет он.

Есть группа переселенцев, обратившихся за помощью к 31 июля 2023 года. Если сейчас не будет изменений в законодательстве, таким ВПЛ потенциально с 1 февраля выплаты прекратят. Продлить эту помощь можно было только однократно, то есть этот срок истекает как раз 1 февраля.

Но сегодня, 26 января, на заседании координационного штаба при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будут рассматривать вопросы пересмотра механизма оказания помощи. Днем ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что Кабинет министров Украины продлил выплаты компенсации на проживание переселенцам еще на месяц.

После 1 марта их получат только пенсионеры и некоторые другие категории украинцев.

"То есть, если никаких законодательных изменений не будет, то те, кто обращался за помощью до 31 июля 2023 года, будут получать помощь еще один месяц без каких-либо дополнительных условий до 1 марта", – отмечает Олег Луцив.

Фото: Размер выплат ВПЛ не сокращали: они и дальше будут получать 2 или 3 тысячи гривен в месяц (Getty Images)

После 1 марта продолжать выплаты будут уже не всем. Предварительно выплаты оставят:

пенсионерам, получающим пенсию в размере менее 9444 гривны;

людям с инвалидностью первой и второй групп;

детям с инвалидностью;

детям-сиротам, а также детям, лишенным родительской опеки;

родителям, которые воспитывают детей до 14 лет, которые учатся дистанционно и поэтому их родители не могут работать.

В качестве поощрения выплаты также оставят переселенцам, которые уже нашли работу, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи, добавляет специалист БФ "Право на Защиту".

"Впрочем, пока доподлинно неизвестно, все ли это категории, или их будет больше. Хочу обратить внимание, что пока нет окончательного юридического документа, который проходит через Кабмин. Он еще может претерпеть определенные изменения", – говорит Луцив.

Почему сокращают выплаты переселенцам

Категории ВПЛ, которые могут получать выплаты на проживание, постепенно сокращались в течение 2023 года. Еще в апреле прошлого года Кабмин утвердил концептуальный документ "Стратегия государственной политики относительно внутреннего перемещения до 2025 года". По словам собеседников РБК-Украина, эти категории будут сокращаться и в текущем году.

"Этот больше политический документ предусматривает изменение вектора государственной социальной политики – идут к тому, чтобы поддерживать наиболее уязвимые слои населения. Для других государство планирует постепенный переход от получения выплат к получению социальных услуг в громадах, где они живут. Или также будут покрывать их расходы за счет других видов государственных социальных пособий. Например, это помощь малообеспеченным семьям", – объясняет Олег Луцив.

Фото: Стратегически помощь на проживание планируют выделять тем, кто в ней больше всего нуждается, наиболее уязвимым категориям (Getty Images)

Механизм этих выплат менялся и раньше. Так, с 1 августа 2023 года пособие стало срочным, и его стали назначать только на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев только для определенных категорий. Также выплаты стали назначаться не отдельно для одного ВПЛ, а на всю семью.

Денежные средства на проживание переселенцам выплачивают из государственного бюджета, и существенная доля этих средств во время войны поступает от международных партнеров. Решение прекратить выплаты, кроме пенсионеров и некоторых других категорий, связано с требованиями международных партнеров, оказывающих Украине финансовую помощь, пояснила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, такие изменения вводятся из-за того, что в Украине уменьшается доходная часть бюджета.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации, можно сказать. Речь идет о том, что по международным лекалам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться", – отметила министр.

По ее данным, в 2022 году на выплаты переселенцам израсходовали из бюджета 57 млрд гривен, в 2023 году – 73 млрд гривен. Правительство планирует в 2024 году сократить эту сумму снова до 57 миллиардов гривен.

В Украину направляются деньги от наших иностранных партнеров на покрытие этой статьи расходов. И если эти средства "не наши", то возникает вопрос, насколько правильно ими распоряжается государство и куда направляет деньги, говорит Олег Луцив.

"Поэтому идея в том, чтобы обеспечить поддержку именно тем категориям внутренних переселенцев, которые больше нуждаются в этой помощи", – подводит он итог.