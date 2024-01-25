Виплати ВПО продовжили на місяць, потім - тільки певним категоріям

Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її заяву в ефірі телемарафону.

"Враховуючи певну трудність людям, особливо в зимовий період, знайти роботу… ми спільно з урядом вирішили ще на місяць абсолютно всім до 1 березня продовжити існуючі умови виплат", - сказала вона.

За її словами один місяць продовження виплат коштує бюджету більше 6 млрд гривень.

Водночас після 1 березня виплати зможуть отримувати лише пенсіонери, які отримують менше 9444 гривні. Також допомогу продовжили для людей з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомила Жолнович.

Також продовжені виплати родинам, які працевлаштувалися торік, але мають менше 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї, розповіла міністр.

Крім того, продовжать виплачувати допомогу тим людям, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць. "Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми", - сказала Жолнович.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.

Раніше Міністерство соціальної політики запропонувало продовжити виплату компенсації за проживання внутрішньо переміщеним особам: пенсіонерам, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та безробітним (за певних умов).