Виплати переселенцям перевірять: Мінфін визначив критерії

Міністерство фінансів України підготувало Методику верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, верифікація допомоги ВПО здійснюється шляхом порівняння даних, наданих реципієнтом для призначення допомоги, які були надані Міністерством соціальної політики, та інформації суб’єктів надання інформації. Для верифікації допомоги ВПО використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних. Передача даних, крім інформації з обмеженим доступом, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта". Під час верифікації проводиться перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує допомогу ВПО. Перевірка правомірності надання допомоги ВПО Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо: групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

наявності однакових записів з персональними даними реципієнта, якому призначено допомогу ВПО за різними особовими справами,

відбування покарання в місцях позбавлення волі; засудження за вчинення кримінального правопорушення,

наявності житлового приміщення, знищеного або пошкодженого (до ступеня непридатного для проживання);

наявності задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією;

наявності задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта за адресою житлового приміщення, що зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій;

перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання;

настання протягом трьох місяців перед зверненням або під час отримання допомоги ВПО подій, пов’язаних з:

придбанням транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;

купівлею на суму, що перевищує 100 тис. гривень, земельної ділянки, квартири (будинку);

оплатою (одноразово) на суму, що перевищує 100 тис. гривень, інших товарів довгострокового вжитку згідно з інформацією банків;

купівлею безготівкової та/або готівкової іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, згідно з інформацією банків;

наявністю на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога: на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, згідно з інформацією банків; у власності житлового приміщення, що розташоване на територіях, не включених до переліку територій бойових дій або тимчасової окупації.

