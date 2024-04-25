Выплаты переселенцам проверят: Минфин определил критерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Министерства социальной политики Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту, а именно:

Передача данных кроме информации с ограниченным доступом осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

Для верификации помощи ВПЛ используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных.

Согласно проекту, верификация помощи ВПЛ осуществляется путем сравнения данных, предоставленных реципиентом для назначения помощи, предоставленных Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.

Сокращение выплат ВПЛ

По данным Минсоцполитики, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание.

С 1 марта большинство ВПЛ оставили без выплат. Их получают пенсионеры, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, больные дети.

Деньги в марте получат 671 тысячу человек. Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений.