Виплати пенсій за січень скоротили: скільки отримали українці

Витрати на пенсії та інші виплати

У січні 2026 року левова частка фінансування була спрямована саме на забезпечення пенсіонерів. Із загального обсягу коштів у 82,6 млрд гривень на пенсійні виплати було виділено 65,6 млрд гривень.

Крім пенсій, ПФУ профінансував інші соціальні напрямки:

житлові субсидії та пільги - 4,9 млрд грн;

страхові виплати - 3,2 млрд грн (зокрема 2,1 млрд грн на лікарняні);

державні допомоги та інші виплати - 8,9 млрд грн.

Також протягом місяця органи фонду надали понад 1,4 млн послуг громадянам, які звернулися по консультації або оформлення документів.

Коли чекати на лютневі пенсії

У ПФУ наголосили, що фінансування виплат за наступний місяць починається вже сьогодні, 2 лютого 2026 року.

Зазвичай виплата пенсій здійснюється в період з 4 по 25 число щомісяця. Гроші надходять на банківські картки або через відділення "Укрпошти" згідно з індивідуальним графіком отримувача.