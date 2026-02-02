Виплати пенсій за січень скоротили: скільки отримали українці

Пенсійний фонд України спрямував на фінансування пенсій за січень понад 65 млрд гривень. Загалом на соціальні виплати цього місяця було виділено понад 82 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) у Facebook.
У січні 2026 року левова частка фінансування була спрямована саме на забезпечення пенсіонерів. Із загального обсягу коштів у 82,6 млрд гривень на пенсійні виплати було виділено 65,6 млрд гривень.
Крім пенсій, ПФУ профінансував інші соціальні напрямки:
Також протягом місяця органи фонду надали понад 1,4 млн послуг громадянам, які звернулися по консультації або оформлення документів.
У ПФУ наголосили, що фінансування виплат за наступний місяць починається вже сьогодні, 2 лютого 2026 року.
Зазвичай виплата пенсій здійснюється в період з 4 по 25 число щомісяця. Гроші надходять на банківські картки або через відділення "Укрпошти" згідно з індивідуальним графіком отримувача.
Варто зауважити, що у грудні 2025 року на пенсії українцям спрямували 68,5 млрд гривень.
Якщо порівнювати цей показник із січневим, це на 2,9 млрд гривень більше.
Пенсійний фонд України раніше неодноразово заявляв, що виплати пенсій, субсидій та страхового забезпечення здійснюють вчасно і за графіком, незважаючи на воєнний стан.