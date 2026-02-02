RU

Общество Образование Деньги Изменения

Выплаты пенсий за январь сократили: сколько получили украинцы

Иллюстративное фото: стало известно, сколько выплатили пенсионерам в январе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пенсионный фонд Украины направил на финансирование пенсий за январь более 65 млрд гривен. Всего на социальные выплаты в этом месяце было выделено более 82 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Facebook.

Расходы на пенсии и другие выплаты

В январе 2026 года львиная доля финансирования была направлена именно на обеспечение пенсионеров. Из общего объема средств в 82,6 млрд гривен на пенсионные выплаты было выделено 65,6 млрд гривен.

Кроме пенсий, ПФУ профинансировал другие социальные направления:

  • жилищные субсидии и льготы - 4,9 млрд грн;
  • страховые выплаты - 3,2 млрд грн (в том числе 2,1 млрд грн на больничные);
  • государственные пособия и другие выплаты - 8,9 млрд грн.

Также в течение месяца органы фонда предоставили более 1,4 млн услуг гражданам, которые обратились за консультациями или оформлением документов.

Когда ждать февральские пенсии

В ПФУ подчеркнули, что финансирование выплат за следующий месяц начинается уже сегодня, 2 февраля 2026 года.

Обычно выплата пенсий осуществляется в период с 4 по 25 число ежемесячно. Деньги поступают на банковские карты или через отделения "Укрпочты" согласно индивидуальному графику получателя.

Выплаты пенсий в декабре

Стоит заметить, что в декабре 2025 года на пенсии украинцам направили 68,5 млрд гривен.

Если сравнивать этот показатель с январским, это на 2,9 млрд гривен больше.

Пенсионный фонд Украины ранее не раз заявлял, что выплаты пенсий, субсидий и страхового обеспечения осуществляются своевременно и по графику, несмотря на военное положение.

