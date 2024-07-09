Виплати у Німеччині. Для українських біженців змінять умови працевлаштування

У Німеччині узгодили зміну умов для виплати допомоги з безробіття, яку отримують українські біженці. Центри зайнятості пропонуватимуть роботу в радіусі 50 км від місця проживання отримувачів виплат.
Це один із заходів, який правляча коаліція узгодила при обговоренні ініціативи економічного зростання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Соціальну допомогу з безробіття Bürgergeld у Німеччині, яку отримують українські біженці, планують у майбутньому виплачувати за новими умовами. Зокрема, отримувачі виплат повинні будуть погоджуватися на роботу, до якої треба буде довго добиратися. У каталозі заходів, схвалених правлячою коаліцією 7 липня, передбачено, що час у дорозі до місця роботи може становити:
Планується також скасувати податки та збори з оплати понаднормових годин роботи. Від оподаткування звільнятимуть працівників, які збільшуватимуть робочий час при неповній зайнятості. Деталі майбутніх заходів будуть уточнювати під час обговорення бюджету в Бундестазі.
Фото: Заповнення резюме у центрі зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)
Виплати Bürgergeld у 2023 році у Німеччині отримували 5,5 млн людей. Це гроші малозабезпеченим та безробітним для підтримання гідного рівня життя. Цю допомогу отримували минулого року 707,8 тисяч українців із тимчасовим захистом. Кошти виплачуються й під час навчання на інтеграційних курсах.
В кінці 2023 року уряд оголосив ініціативу Job-Turbo, спрямовану на прискорену інтеграцію українських біженців на ринок праці у Німеччині. Зокрема, планується організувати підтримку українців так, щоб навчання мови проходило паралельно з трудовою діяльністю.
Німецькі політики все частіше закликають позбавити українців допомоги Bürgergeld, щоб стимулювати їх працевлаштовуватися. Проте уряд Німеччини не планує скасовувати цю допомогу для українських біженців. Натомість уряд посилить заходи контролю за нелегальним працевлаштуванням, щоб не допустити зловживання із отриманням виплат.
У 2024 році розмір допомоги Bürgergeld складає:
Наприклад, сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримує 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає 750-850 євро на людину на оренду житла.
Нагадаємо, ми писали, чи скасує Німеччина допомогу українцям. Федеральний уряд відхилив заклики зменшити державні виплати для українських біженців.
Також ми розповідали, як українським біженцям оформити виплати у Німеччині.
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