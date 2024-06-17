Чи скасує Німеччина допомогу українцям: офіційна відповідь

Німеччина не планує скасовувати допомогу Bürgergeld для українських біженців чи переводити їх на менші виплати. Напередодні відповідну пропозицію висували деякі депутати ФРН.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Sueddeutsche Zeintung.

Виплати українським біженцям не скасовуватимуть

Федеральний уряд Німеччини відхилив заклики зменшити державні виплати для українських біженців. Відповідну заяву зробив речник Уряду Штеффен Хебештрайт.

Разом із тим, у Міністерстві праці зазначають, що за допомогою центрів зайнятості, можна було б швидше вжити заходів для інтеграції біженців на ринок праці.

Зазначимо, що зараз у Німеччині приблизно 1,1 мільйона біженців з України. Їх прийняли відповідно до так званої директиви про масовий приплив, і тому їм не потрібно було подавати прохання про притулок.

Німецькі чиновники також наголосили у необхідності кращого розподілу біженців у Європі. Адже найбільше українців переїхали у Польщу, Німеччину та Чехію.

У березні 2024 року, за даними агенства зайнятості, 185 тисяч українців були працевлаштовані в Німеччині за умови соціального страхування. Це на 127 тисяч більше, ніж до початку війни. Крім того, у березні 47 тис. українців були малозайнятими. Це на 39 тис. більше, ніж до початку війни.

Речник Федерального міністерства також праці повідомив, що багато українок чекають на місце у садочку для своїх дітей або відвідують курси німецької мови, аби надалі працевлаштуватись.

Що відомо про виплати українцям у Німеччині

Німеччина виплачує безробітним українським біженцям допомогу Bürgergeld. З 1 січня 2024 року її розмір становить 563 євро на місяць.

Депутати від правлячої коаліції християнських демократів закликали Уряд припинити саме ці виплати. За їхніми словами, вони не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а мають дати людям роботу.

Також деякі голови міністерств внутрішніх справ різних федеральних земель назвали Bürgergeld "фундаментальною помилкою", бо вони не стимулюють українців працевлаштовуватись.

Додамо, що подібні ініціативи в Уряді Німеччини просувають уже не перший місяць.