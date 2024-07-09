Выплаты в Германии. Для украинских беженцев изменят условия трудоустройства

Как изменят условия помощи по безработице в Германии

Социальную помощь по безработице Bürgergeld в Германии, которую получают украинские беженцы, планируют в будущем выплачивать по новым условиям. В частности, получатели выплат должны будут соглашаться на работу, к которой нужно будет долго добираться. В каталоге мер, одобренных правящей коалицией 7 июля, предусмотрено, что время в дороге к месту работы может составлять:

до 3 часов в день при продолжительности рабочего дня более 6 часов;

до 2,5 часов – при продолжительности рабочего дня менее 6 часов;

место работы может быть в радиусе 50 км от места жительства.

Планируется также отменить налоги и сборы по оплате сверхурочных часов работы. От налогообложения будут освобождаться работники, которые будут увеличивать рабочее время при неполной занятости. Детали будущих мер будут уточнять при обсуждении бюджета в Бундестаге.

Фото: Заполнение резюме в центре занятости в Германии (gettyimages.com)

Какие выплаты по безработице получают украинские беженцы в Германии

Выплаты Bürgergeld в 2023 году в Германии получали 5,5 млн человек. Это деньги малоимущим и безработным для поддержания достойного уровня жизни. Эту помощь получали в прошлом году 707,8 тысячи украинцев со временной защитой. Средства выплачиваются и при обучении на интеграционных курсах.

В конце 2023 года правительство объявило инициативу Job-Turbo, направленную на ускоренную интеграцию украинских беженцев на рынок труда в Германии. В частности, планируется организовать поддержку украинцев так, чтобы обучение языку проходило параллельно с трудовой деятельностью.

Немецкие политики все чаще призывают лишить украинцев помощи Bürgergeld, чтобы стимулировать их трудоустраиваться. Тем не менее, правительство Германии не планирует отменять эту помощь для украинских беженцев. В то же время правительство усилит меры контроля за нелегальным трудоустройством, чтобы не допустить злоупотребления с получением выплат.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

В 2024 году размер пособия Bürgergeld составляет:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

взрослые в заведениях – 451 евро;

подростки 14-17 лет – 471 евро;

дети 6-13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

Например, семья, состоящая из матери и двоих детей 6 и 14 лет, получает 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750-850 евро на человека в аренду жилья.