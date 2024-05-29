Як українським біженцям оформити виплати у Німеччині: алгоритм дій

Німеччина надає українським біженцям значну соціальну підтримку – виплати на проживання та оплату житла. Види допомоги залежать від віку та життєвої ситуації.

Як українським біженцям оформити соціальні виплати у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на germany4ukraine.de .

Що треба знати про реєстрацію та отримання дозволу на проживання

Якщо українські біженці хочуть отримувати державну підтримку у вигляді житла, харчування або соціальної допомоги, їм необхідно зареєструватися в одному з пунктів первинного прийому. Зареєструватися можна в усій Німеччині у відомствах у справах іноземців.

Необхідною умовою для виплат є отримання дозволу на проживання (нім. Aufenthaltserlaubnis) відповідно до §24 Закону про право на проживання або тимчасового дозволу на перебування (нім. Fiktionsbescheinigung) від відомства в справах іноземців (нім. Ausländerbehörde).

Якщо українці мають право на виплати, але не знайшли приватне постійне житло, їх розподілять на певне місце проживання – зазвичай на території тієї самої федеральної землі. Коли стане відомо, де житиме людина, треба буде подати заяву на отримання посвідки на проживання.

Фото: Пункт первинного прийому біженців у Берліні (gettyimages.com)

Які виплати можуть отримувати українські біженці

Українські біженці можуть отримувати соціальні виплати, якщо їхнього доходу або майна недостатньо для покриття витрат на проживання. Працездатні люди можуть отримувати на себе та свою сім'ю цивільну допомогу (Bürgergeld) від центру зайнятості (Jobcenter). Якщо людина не може працювати або отримує пенсію за віком (з 65-67 років), то може отримувати соціальну допомогу (Sozialhilfe) від органу соціального забезпечення (Sozialamt).

Центр зайнятості надає різні види допомоги:

забезпечення засобами до існування (включно з оплатою житла й опалення) – грошові виплати;

ваучери – наприклад, на придбання продуктів харчування, одягу, засобів гігієни й оренди житла;

обов’язкове медичне страхування;

одноразову допомогу (наприклад, на первинне меблювання квартири чи у разі вагітності).

для дітей та молоді за певних обставин може надаватися допомога на освіту й участь у суспільному житті (наприклад репетиторство або уроки музики.

Щоб подати заяву на ці виплати, треба заповнити бланки у місцевому центрі зайнятості. Вони складені тільки німецькою мовою, але існують підказки щодо їх заповнення англійською, українською та російською мовами. Заявку можна надіслати до відповідного центру зайнятості онлайн, електронною поштою або поштою.

Фото: Центр зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)

Орган соціального забезпечення також може надавати:

грошові кошти або ваучери для оплати оренди, продуктів харчування та засобів особистої гігієни;

одноразову фінансову допомогу на меблі.

Українці, котрі отримують виплати від органу соціального забезпечення, не мають передбаченої законом медичної страховки. Однак вони все одно отримують картку медичного страхування від фонду обов’язкового медичного страхування та можуть звертатися до лікаря. Орган соціального забезпечення компенсує витрати.

Фото: Управління соціального забезпечення в Німеччині (gettyimages.com)

Яку суму допомоги можна отримати від центру зайнятості

Право на отримання допомоги Bürgergeld мають працездатні люди (як німці, так і українські біженці), які не мають доходу або мають лише невеликий дохід. Норма допомоги розраховується як місячна одноразова сума. Із 1 січня 2024 року стандартні розміри цієї допомоги складають:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі 18-24 років без пари чи сім''ї – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро.

Окрім норми допомоги, діти й підлітки щомісяця отримують також фіксовану надбавку у розмірі 20 євро. Також можна розраховувати на допомогу на шкільне приладдя – 130 євро в першій половині навчального року та до 65 євро – в другій.