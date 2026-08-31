Виплати на весь період лікування й реабілітації: що змінюється для захисників України

Головне: Збереження виплат : підписаний президеном закон скасовує обмеження строком у 12 місяців на збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час лікування чи реабілітації у стаціонарі (в тому числі в закладах охорони здоров'я іноземних держав).

: підписаний президеном закон скасовує обмеження строком у 12 місяців на збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час лікування чи реабілітації у стаціонарі (в тому числі в закладах охорони здоров'я іноземних держав). Додаткові виплати : зміни не означають автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород (умови визначатиме окрема постанова Кабміну).

: зміни не означають автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород (умови визначатиме окрема постанова Кабміну). Вимоги ВЛК : обов'язок проходити військово-лікарську комісію не скасовується - медогляд потрібно проходити не пізніше ніж через 12 місяців від початку лікування, а надалі - не рідше ніж кожні 4 місяці.

: обов'язок проходити військово-лікарську комісію не скасовується - медогляд потрібно проходити не пізніше ніж через 12 місяців від початку лікування, а надалі - не рідше ніж кожні 4 місяці. Покращене харчування : закон гарантує покращене харчування на час лікування та реабілітації на рівних умовах для військових, ветеранів, колишніх полонених, іноземців та осіб без громадянства.

: закон гарантує покращене харчування на час лікування та реабілітації на рівних умовах для військових, ветеранів, колишніх полонених, іноземців та осіб без громадянства. Безкоштовне протезування: військовослужбовці з пораненнями та травмами, а також особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються високофункціональними протезами та ортезами за рахунок державного бюджету.

Який законопроєкт підписав президент України

У МОУ розповіли, що 22 серпня 2026 року Верховній Раді повернули підписаний президентом Володимиром Зеленським проєкт закону України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію й протезування.

Згідно з документом, за українськими військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення (ГЗ) на весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах.

"У тому числі під час лікування в закладах охорони здоров'я іноземних держав", - зауважили в міністерстві.

Уточнюється, що закон №4954-IX вносить необхідні зміни до низки інших законодавчих актів.

Тривалість лікування не обмежуватиме право на збереження виплат (інфографіка: mod.gov.ua)

Яка ситуація зараз і що саме зміниться пізніше

Українцям нагадали, що зараз грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем:

за період стаціонарного лікування;

але не більше ніж 12 місяців поспіль.

"Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати необхідний висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні", - констатували в МОУ.

Тим часом після набрання чинності новими положеннями закону тривалість лікування не буде обмежувати право військовослужбовця на збереження грошового забезпечення 12 місяцями (на підставах, визначених Кабінетом міністрів).

Водночас, за даними міністерства, "це не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород".

"Умови їх виплати будуть визначені окремою постановою Кабінету міністрів", - пояснили громадянам.

Зміни щодо нарахувань грошового забезпечення під час лікування та реабілітації (інфографіка: mod.gov.ua)

Що буде з вимогою до проходження ВЛК

Згідно з даними МОУ, вимога до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - не скасовується.

"Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до військової служби", - розповіли у відомстві.

Крім того, якщо лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці (в порядку, встановленому КМУ).

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Харчування під час лікування та реабілітації

У законопроєкті, за даними МОУ, йдеться також про покращене харчування під час лікування та реабілітації.

Так, покращеним харчуванням у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах забезпечуватимуть:

військовослужбовців;

ветеранів;

звільнених із полону;

іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.

"Також гарантується, що їхнє лікування та реабілітація здійснюватиметься на рівних умовах за рахунок коштів державного бюджету", - додали у міністерстві.

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Забезпечення захисників протезами й ортезами

Документ встановлює також, що високофункціональними протезами та/або ортезами за рахунок державного бюджету (тобто безкоштовно) мають забезпечуватися: