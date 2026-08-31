Виплати на весь період лікування й реабілітації: що змінюється для захисників України

Грошове забезпечення під час лікування та реабілітації - важливе питання для кожного військовослужбовця. Нещодавно президент підписав закон, який змінює правила щодо збереження виплат на період перебування у стаціонарі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
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У МОУ розповіли, що 22 серпня 2026 року Верховній Раді повернули підписаний президентом Володимиром Зеленським проєкт закону України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію й протезування.
Згідно з документом, за українськими військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення (ГЗ) на весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах.
"У тому числі під час лікування в закладах охорони здоров'я іноземних держав", - зауважили в міністерстві.
Уточнюється, що закон №4954-IX вносить необхідні зміни до низки інших законодавчих актів.
Українцям нагадали, що зараз грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем:
"Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати необхідний висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні", - констатували в МОУ.
Тим часом після набрання чинності новими положеннями закону тривалість лікування не буде обмежувати право військовослужбовця на збереження грошового забезпечення 12 місяцями (на підставах, визначених Кабінетом міністрів).
Водночас, за даними міністерства, "це не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород".
"Умови їх виплати будуть визначені окремою постановою Кабінету міністрів", - пояснили громадянам.
Згідно з даними МОУ, вимога до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - не скасовується.
"Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до військової служби", - розповіли у відомстві.
Крім того, якщо лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці (в порядку, встановленому КМУ).
У законопроєкті, за даними МОУ, йдеться також про покращене харчування під час лікування та реабілітації.
Так, покращеним харчуванням у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах забезпечуватимуть:
"Також гарантується, що їхнє лікування та реабілітація здійснюватиметься на рівних умовах за рахунок коштів державного бюджету", - додали у міністерстві.
Документ встановлює також, що високофункціональними протезами та/або ортезами за рахунок державного бюджету (тобто безкоштовно) мають забезпечуватися:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які виплати та бонуси отримують військові у 2026 році.
Крім того, в МОУ роз'яснили долю виплат військових після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).
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