Міноборони роз'яснило долю виплат військовим після СЗЧ
Військовослужбовцям, які самовільно залишили частину (СЗЧ), призупиняють виплату грошового забезпечення. Проте зароблені кошти за попередній місяць не конфіскуються, а виплачуються після повернення до списків особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Чи виплатять зарплату за попередній місяць
Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям призупиняється безпосередньо з дня самовільного залишення місця служби.
Після видачі наказу командира про факт СЗЧ фінансово-економічна служба припиняє всі перекази на банківську картку військового.
Водночас кошти, які захисник чесно заробив за попередній місяць, не анулюються. Вони переходять у статус кредиторської заборгованості військової частини та зберігаються на її балансі.
Держава не конфіскує ці гроші, однак отримати їх на рахунок під час перебування у статусі СЗЧ неможливо.
Коли військовий зможе отримати кошти
Відновлення виплат та отримання акумульованих коштів відбувається виключно після зарахування військовослужбовця назад до списків особового складу частини.
Невиплачене раніше грошове забезпечення перераховують у найближчий доступний розрахунковий період - як правило, під час планової виплати зарплати до 20 числа місяця.
Спрощене повернення із СЗЧ
Нагадаємо, що в Україні діє спеціальний алгоритм, який дозволяє військовослужбовцям повернутися на службу після самовільного залишення частини без зайвої бюрократії та перевірок.
Зокрема, українців у СЗЧ попередили про дедлайн для спрощеного повернення на службу. Для цього бійцям залишилося 30 днів - подати відповідний рапорт за фіксованим алгоритмом можна до 20 вересня 2026 року включно.
Крім того, роз'яснювалося, що спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів. Головною перевагою такої процедури є те, що військовий має змогу самостійно обрати підрозділ, у якому продовжуватиме військову службу.