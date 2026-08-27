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Міноборони роз'яснило долю виплат військовим після СЗЧ

19:50 27.08.2026 Чт
2 хв
Що відбувається із замороженими виплатами бійців?
aimg Сергій Козачук
Міноборони роз'яснило долю виплат військовим після СЗЧ Фото: Міноборони роз'яснило долю виплат військовим після СЗЧ (Getty Images)
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Військовослужбовцям, які самовільно залишили частину (СЗЧ), призупиняють виплату грошового забезпечення. Проте зароблені кошти за попередній місяць не конфіскуються, а виплачуються після повернення до списків особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Чи виплатять зарплату за попередній місяць

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям призупиняється безпосередньо з дня самовільного залишення місця служби.

Після видачі наказу командира про факт СЗЧ фінансово-економічна служба припиняє всі перекази на банківську картку військового.

Водночас кошти, які захисник чесно заробив за попередній місяць, не анулюються. Вони переходять у статус кредиторської заборгованості військової частини та зберігаються на її балансі.

Держава не конфіскує ці гроші, однак отримати їх на рахунок під час перебування у статусі СЗЧ неможливо.

Коли військовий зможе отримати кошти

Відновлення виплат та отримання акумульованих коштів відбувається виключно після зарахування військовослужбовця назад до списків особового складу частини.

Невиплачене раніше грошове забезпечення перераховують у найближчий доступний розрахунковий період - як правило, під час планової виплати зарплати до 20 числа місяця.

Спрощене повернення із СЗЧ

Нагадаємо, що в Україні діє спеціальний алгоритм, який дозволяє військовослужбовцям повернутися на службу після самовільного залишення частини без зайвої бюрократії та перевірок.

Зокрема, українців у СЗЧ попередили про дедлайн для спрощеного повернення на службу. Для цього бійцям залишилося 30 днів - подати відповідний рапорт за фіксованим алгоритмом можна до 20 вересня 2026 року включно.

Крім того, роз'яснювалося, що спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів. Головною перевагою такої процедури є те, що військовий має змогу самостійно обрати підрозділ, у якому продовжуватиме військову службу.

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