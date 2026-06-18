В ТЦК відповіли на популярне питання щодо ВЛК, яке часто викликає плутанину

Під час воєнного стану проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов'язковим не для всіх громадян. У територіальних центрах комплектування пояснили, хто саме має пройти медичний огляд та в яких випадках це потрібно зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП .

Головне: Коли ВЛК є обов’язковою: Медичний огляд під час воєнного стану проходять військовозобов’язані, які отримали відповідну повістку або направлення.

Медичний огляд під час воєнного стану проходять військовозобов’язані, які отримали відповідну повістку або направлення. Повторний огляд: Пройти комісію зобов’язані особи, які раніше мали статус "обмежено придатних" і досі не пройшли переогляд після змін у законодавстві 2024 року.

Пройти комісію зобов’язані особи, які раніше мали статус "обмежено придатних" і досі не пройшли переогляд після змін у законодавстві 2024 року. Чинні військові: Медогляд передбачений для військовослужбовців у разі погіршення стану здоров'я чи після поранень.

Медогляд передбачений для військовослужбовців у разі погіршення стану здоров'я чи після поранень. Мета процедури: ВЛК необхідна виключно для офіційного визначення рівня придатності особи до виконання військових обов'язків.

Хто зобов'язаний пройти ВЛК

У ТЦК зазначили, що питання проходження військово-лікарської комісії часто викликає плутанину, однак перелік категорій громадян визначений законодавством.

Обов'язковому медичному огляду підлягають усі військовозобов'язані, яких направляють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Йдеться, зокрема, про громадян, які отримали повістку або відповідне направлення.

Також ВЛК мають пройти особи, які раніше були визнані "обмежено придатними до військової служби у воєнний час" і не пройшли повторний медичний огляд після змін у законодавстві, запроваджених у 2024 році.

Крім того, проходження комісії є обов'язковим для громадян, які планують вступити на військову службу за контрактом.

Кого ще стосується медогляд

У ТЦК нагадали, що ВЛК проходять і чинні військовослужбовці, якщо виникає необхідність повторно оцінити стан їхнього здоров'я. Зокрема, це може стосуватися випадків після поранень або при суттєвих змінах стану здоров'я.

Окремо визначено категорію жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Ті з них, хто завершив навчання після 2025 року, повинні стати на військовий облік, пройти ВЛК протягом 60 днів та оформити військово-облікові документи.

Для чого потрібна ВЛК

У територіальному центрі комплектування наголосили, що військово-лікарська комісія є обов'язковою процедурою для визначених законом категорій громадян. Вона проводиться для встановлення стану здоров'я та придатності особи до військової служби.

При цьому порядок направлення на ВЛК та проходження медогляду в кожному конкретному випадку визначається органами військового обліку відповідно до чинного законодавства України.