Уряд працює над підвищенням зарплат та пенсій у прифронтових регіонах, - Свириденко
Кабінет міністрів України працює над підвищенням зарплат та пенсій для жителів прифронтових регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Готуємо другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах", - повідомила Свириденко.
За її словами уряд планує спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням.
"Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення. Ми продовжимо розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей", - додала прем'єр.
Чи буде підвищення пенсій в Україні?
Нагадаємо, пенсіонерам не варто чекати на підвищення виплат найближчим часом, адже всі етапи індексації та перерахунків, заплановані урядом на 2025 рік, вже відбулися.
Водночас сума пенсії у серпні зросте для тих осіб, хто досягне певного віку. ПФУ передбачені наступні надбавки:
- особам від 70 років - 300 гривень щомісячно до суми основної пенсії;
- особам від 75 років - 456 гривень;
- особам від 80 років - 570 гривень.
Ця доплата нараховується з дати, коли у людини день народження, тобто не за повний місяць, а пропорційно кількості днів до його завершення.
Право на надбавку мають пенсіонери, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.
