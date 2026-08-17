UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Виплати дітям з інвалідністю суттєво зростуть: скільки виплачуватимуть

13:26 17.08.2026 Пн
2 хв
Одній з підгруп виплачуватимуть не менше 8 тисяч гривень
aimg Олена Чупровська
Фото: в Україні збільшать суми допомоги для родин з дітьми з інвалідністю (Getty Images)

У Верховній Раді підтримали ідею, яка може змінити розмір державної допомоги для родин з дітьми з інвалідністю. Мінімальні суми виплат хочуть суттєво підвищити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на телемарафоні сказала засупниця міністра соціальної політики Людмилу Шемелинець.

Що зміниться для дітей з інвалідністю

29 липня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту повторно розглянути у другому читанні законопроєкт номер 14191. Документ комплексно змінює підхід до підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю.

У законі пропонують запровадити нову базову величину, прив'язану до суми не менше чотирьох тисяч гривень. Вона не може бути меншою за розрахункову величину. Якщо депутати проголосують за документ, а президент його підпише, сім'ї отримуватимуть значно більші виплати, ніж раніше.

  • дитина з інвалідністю отримуватиме мінімум вісім тисяч гривень державної соціальної допомоги;
  • якщо дитина потребує догляду, передбачена додаткова надбавка на догляд у такому самому розмірі;
  • для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавку на догляд виплачуватимуть батькам чи законним представникам незалежно від того, що вказано у висновку.

"Такі діти в принципі потребують постійного догляду", - пояснила Людмила Шемелинець.

Скільки отримуватимуть дорослі з інвалідністю з дитинства

Закон стосується не лише дітей, а й дорослих людей, які мають інвалідність з дитинства. Для них також передбачені підвищені виплати.

  • перша група - не менше восьми тисяч гривень;
  • друга група - не менше чотирьох тисяч гривень;
  • третя група - не менше трьох тисяч гривень.

Для осіб першої групи обов'язково встановлять надбавку на догляд. Підгрупі А нарахують не менше восьми тисяч гривень, тож разом виплата складе не менше шістнадцяти тисяч гривень. Підгрупі Б передбачено не менше чотирьох тисяч гривень надбавки, а загальна сума становитиме не менше дванадцяти тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припинить виплачувати пенсії, житлові субсидії та інші соціальні виплати.

Кошти автоматично переведуть на "Укрпошту", яка доставлятиме готівку безпосередньо додому отримувачам.

Як повідомляло РБК-Україна, до Дня Незалежності окремі категорії громадян, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, отримають разову грошову допомогу розміром від 450 до 3100 гривень.

Звернутися із заявою потрібно до 24 серпня 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство соціальної політикиДіти