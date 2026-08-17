Виплати дітям з інвалідністю суттєво зростуть: скільки виплачуватимуть

Що зміниться для дітей з інвалідністю

29 липня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту повторно розглянути у другому читанні законопроєкт номер 14191. Документ комплексно змінює підхід до підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю.

У законі пропонують запровадити нову базову величину, прив'язану до суми не менше чотирьох тисяч гривень. Вона не може бути меншою за розрахункову величину. Якщо депутати проголосують за документ, а президент його підпише, сім'ї отримуватимуть значно більші виплати, ніж раніше.

дитина з інвалідністю отримуватиме мінімум вісім тисяч гривень державної соціальної допомоги;

якщо дитина потребує догляду, передбачена додаткова надбавка на догляд у такому самому розмірі;

для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавку на догляд виплачуватимуть батькам чи законним представникам незалежно від того, що вказано у висновку.

"Такі діти в принципі потребують постійного догляду", - пояснила Людмила Шемелинець.

Скільки отримуватимуть дорослі з інвалідністю з дитинства

Закон стосується не лише дітей, а й дорослих людей, які мають інвалідність з дитинства. Для них також передбачені підвищені виплати.

перша група - не менше восьми тисяч гривень;

друга група - не менше чотирьох тисяч гривень;

третя група - не менше трьох тисяч гривень.

Для осіб першої групи обов'язково встановлять надбавку на догляд. Підгрупі А нарахують не менше восьми тисяч гривень, тож разом виплата складе не менше шістнадцяти тисяч гривень. Підгрупі Б передбачено не менше чотирьох тисяч гривень надбавки, а загальна сума становитиме не менше дванадцяти тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припинить виплачувати пенсії, житлові субсидії та інші соціальні виплати.

Кошти автоматично переведуть на "Укрпошту", яка доставлятиме готівку безпосередньо додому отримувачам.