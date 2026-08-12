"Укрпошта" зробила важливу заяву про виплату пенсій: що і для кого зміниться з жовтня
"Укрпошта" з жовтня виплачуватиме пенсії, субсидії та пільги клієнтам Укрексімбанку. Процес переходу буде автоматичним, однак деяким одержувачам потрібно буде оновити свої дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на "Укрпошту".
Головне:
- Припинення обслуговування: З 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє виплачувати пенсії, житлові субсидії, пільги та інші соціальні виплати.
- Автоматичний перехід: Якщо клієнт не обере інший банк самостійно, виплати автоматично переведуть на "Укрпошту".
- Доставка готівкою: Кошти доставлятимуть безпосередньо за адресою проживання (для цього не потрібні банкомати, термінали чи інтернет).
- Що робити з даними: Якщо адреса в Пенсійному фонді актуальна - робити нічого не потрібно. Якщо місце проживання змінилося - слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду для оновлення даних.
"Укрпошта" з жовтня братиме на себе виплату пенсій, субсидій та пільг для тих, хто раніше отримував їх через Укрексімбанк. Переведення відбудеться автоматично, проте частині громадян усе ж доведеться актуалізувати свою інформацію.
Що готує жовтень для клієнтів Укрексімбанку
Починаючи з 1 жовтня 2026 року, фінустанова зупиняє роботу з рахунками, на які зараховуються пенсійні кошти, житлові субсидії, різноманітні пільги та інші види соціальної допомоги від держави.
Проте громадянам наголошують: підстав для паніки немає. Якщо людина самостійно не надумає перевести свої виплати в інший комерційний банк, держава подбає про автоматичне перенаправлення коштів на "Укрпошту".
Особливості доставки готівки
Надалі всі належні суми — чи то пенсія, чи то субсидія або пільга — доставлятимуться безпосередньо за місцем проживання одержувача. За основу братимуться дані, які наразі наявні в реєстрах Пенсійного фонду.
Головна перевага такого формату полягає в тому, що отримувати гроші можна буде готівкою просто в себе вдома. Для цього не будуть потрібні ані пластикові картки, ані банкомати, ні термінали самообслуговування чи мобільні додатки.
Це рішення є вкрай важливим для пенсіонерів, жителів віддалених або малонаселених пунктів, а також прифронтових зон, адже поштові працівники доставляють виплати незалежно від перебоїв зі світлом чи зв'язком.
Які дії потрібні від громадян до 1 жовтня
Кожному, хто звик отримувати державну допомогу на картку Укрексімбанку, варто перевірити актуальність своїх даних:
- Якщо ви проживаєте саме за тією адресою, яка значиться у вашому профілі в Пенсійному фонді, жодних додаткових кроків робити не потрібно.
- Якщо фактичне місце проживання змінилося, необхідно обов'язково навідатися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, аби внести корективи щодо своєї адреси та актуалізувати спосіб отримання коштів.
В "Укрпошті" також пообіцяли згодом надати додаткові роз'яснення та розгорнути інформаційну кампанію у своїх відділеннях, аби перехідний період минув максимально плавно й без зайвого клопоту для населення.