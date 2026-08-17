Выплаты детям с инвалидностью существенно вырастут: сколько будут выплачивать

Что изменится для детей с инвалидностью

29 июля Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении законопроект №14191. Документ комплексно изменяет подход к поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В законе предлагают ввести новую базовую величину, привязанную к сумме не менее четырех тысяч гривен. Она не может быть меньше расчетной величины. Если депутаты проголосуют за документ, а президент его подпишет, семьи будут получать гораздо большие выплаты, чем раньше.

ребенок с инвалидностью будет получать минимум восемь тысяч гривен государственной социальной помощи;

если ребенок нуждается в уходе, предусмотрена дополнительная надбавка по уходу в том же размере;

для детей с инвалидностью подгруппы А надбавку по уходу будут выплачивать родителям или законным представителям независимо от того, что указано в заключении.

"Такие дети в принципе нуждаются в постоянном уходе", - пояснила Людмила Шемелинец.

Сколько получат взрослые с инвалидностью с детства

Закон касается не только детей, но и взрослых людей с инвалидностью с детства. Для них также предусмотрены повышенные выплаты.

первая группа - не менее восьми тысяч гривен;

вторая группа - не менее четырех тысяч гривен;

третья группа - не менее трех тысяч гривен.

Для лиц первой группы обязательно установят прибавку по уходу. Подгруппе А насчитают не менее восьми тысяч гривен, поэтому вместе выплата составит не менее шестнадцати тысяч гривен. Подгруппе Б предусмотрено не менее четырех тысяч гривен надбавки, а общая сумма будет составлять не менее двенадцати тысяч гривен.

Напомним, с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк перестанет выплачивать пенсии, жилищные субсидии и другие социальные выплаты.

Средства автоматически переведут на "Укрпочту", которая будет доставлять наличные непосредственно домой получателям.