До Дня Незалежності виплатять гроші, частині ВПО потрібно поспішити

До Дня Незалежності України окремі категорії громадян, зокрема серед ВПО, отримають разову грошову допомогу. Розмір виплати залежить від статусу - від 450 до 3100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМУ .

Скільки виплатять і кому

Розміри виплат цьогоріч розподілили за категоріями. Найбільшу суму - 3100 гривень - отримають особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Особам з інвалідністю II групи нарахують 2900 гривень, III групи - 2700 гривень. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та окремі категорії колишніх в'язнів нацистських концтаборів отримають по 1000 гривень. Членам сімей загиблих ветеранів і захисників України передбачено 650 гривень, а учасникам війни та іншим визначеним постановою категоріям - 450 гривень.

Серед ВПО право на виплату мають ті, хто підпадає під одну з цих категорій - зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члени родин загиблих захисників.

Кому потрібно звертатися самостійно

Більшості громадян, включно з переселенцями, гроші нарахують автоматично, без додаткових звернень. Утім є винятки - якщо ви не є пенсіонером, не отримуєте житлову субсидію чи пільгу на оплату комунальних послуг і не проходите військову службу, за виплатою потрібно звернутися до Пенсійного фонду самостійно.

Заяву можна подати особисто в сервісному центрі ПФУ, надіслати поштою або оформити онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду за наявності кваліфікованого електронного підпису. До заяви потрібно додати скановані копії документів, що підтверджують статус, який дає право на виплату.

До якого терміну можна встигнути

Звернутися із заявою варто до 24 серпня 2026 року. Якщо статус, що дає право на виплату, ви отримаєте до цієї дати, але кошти не надійдуть станом на 1 жовтня — можна повторно звернутися до ПФУ й отримати гроші до 1 листопада.