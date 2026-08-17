Виплати дітям з інвалідністю суттєво зростуть: скільки виплачуватимуть
У Верховній Раді підтримали ідею, яка може змінити розмір державної допомоги для родин з дітьми з інвалідністю. Мінімальні суми виплат хочуть суттєво підвищити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на телемарафоні сказала засупниця міністра соціальної політики Людмилу Шемелинець.
Що зміниться для дітей з інвалідністю
29 липня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту повторно розглянути у другому читанні законопроєкт номер 14191. Документ комплексно змінює підхід до підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю.
У законі пропонують запровадити нову базову величину, прив'язану до суми не менше чотирьох тисяч гривень. Вона не може бути меншою за розрахункову величину. Якщо депутати проголосують за документ, а президент його підпише, сім'ї отримуватимуть значно більші виплати, ніж раніше.
- дитина з інвалідністю отримуватиме мінімум вісім тисяч гривень державної соціальної допомоги;
- якщо дитина потребує догляду, передбачена додаткова надбавка на догляд у такому самому розмірі;
- для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавку на догляд виплачуватимуть батькам чи законним представникам незалежно від того, що вказано у висновку.
"Такі діти в принципі потребують постійного догляду", - пояснила Людмила Шемелинець.
Скільки отримуватимуть дорослі з інвалідністю з дитинства
Закон стосується не лише дітей, а й дорослих людей, які мають інвалідність з дитинства. Для них також передбачені підвищені виплати.
- перша група - не менше восьми тисяч гривень;
- друга група - не менше чотирьох тисяч гривень;
- третя група - не менше трьох тисяч гривень.
Для осіб першої групи обов'язково встановлять надбавку на догляд. Підгрупі А нарахують не менше восьми тисяч гривень, тож разом виплата складе не менше шістнадцяти тисяч гривень. Підгрупі Б передбачено не менше чотирьох тисяч гривень надбавки, а загальна сума становитиме не менше дванадцяти тисяч гривень.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припинить виплачувати пенсії, житлові субсидії та інші соціальні виплати.
Кошти автоматично переведуть на "Укрпошту", яка доставлятиме готівку безпосередньо додому отримувачам.
Як повідомляло РБК-Україна, до Дня Незалежності окремі категорії громадян, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, отримають разову грошову допомогу розміром від 450 до 3100 гривень.
Звернутися із заявою потрібно до 24 серпня 2026 року.