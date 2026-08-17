Выплаты детям с инвалидностью существенно вырастут: сколько будут выплачивать
В Верховной Раде поддержали идею, которая может изменить размер государственной помощи семьям с детьми с инвалидностью. Минимальные суммы выплат хотят существенно повысить.
Как сообщает РБК-Украина , об этом на телемарафоне сказала замминистра социальной политики Людмилу Шемелинец.
Что изменится для детей с инвалидностью
29 июля Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении законопроект №14191. Документ комплексно изменяет подход к поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
В законе предлагают ввести новую базовую величину, привязанную к сумме не менее четырех тысяч гривен. Она не может быть меньше расчетной величины. Если депутаты проголосуют за документ, а президент его подпишет, семьи будут получать гораздо большие выплаты, чем раньше.
- ребенок с инвалидностью будет получать минимум восемь тысяч гривен государственной социальной помощи;
- если ребенок нуждается в уходе, предусмотрена дополнительная надбавка по уходу в том же размере;
- для детей с инвалидностью подгруппы А надбавку по уходу будут выплачивать родителям или законным представителям независимо от того, что указано в заключении.
"Такие дети в принципе нуждаются в постоянном уходе", - пояснила Людмила Шемелинец.
Сколько получат взрослые с инвалидностью с детства
Закон касается не только детей, но и взрослых людей с инвалидностью с детства. Для них также предусмотрены повышенные выплаты.
- первая группа - не менее восьми тысяч гривен;
- вторая группа - не менее четырех тысяч гривен;
- третья группа - не менее трех тысяч гривен.
Для лиц первой группы обязательно установят прибавку по уходу. Подгруппе А насчитают не менее восьми тысяч гривен, поэтому вместе выплата составит не менее шестнадцати тысяч гривен. Подгруппе Б предусмотрено не менее четырех тысяч гривен надбавки, а общая сумма будет составлять не менее двенадцати тысяч гривен.
Напомним, с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк перестанет выплачивать пенсии, жилищные субсидии и другие социальные выплаты.
Средства автоматически переведут на "Укрпочту", которая будет доставлять наличные непосредственно домой получателям.
Как сообщало РБК-Украина, ко Дню Независимости отдельные категории граждан, в том числе среди внутренне перемещенных лиц, получат разовую денежную помощь в размере от 450 до 3100 гривен.
Обратиться с заявлением следует до 24 августа 2026 года.