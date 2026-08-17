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Главная » Жизнь » Общество

Выплаты детям с инвалидностью существенно вырастут: сколько будут выплачивать

13:26 17.08.2026 Пн
2 мин
Одной из подгрупп будут выплачивать не менее 8 тысяч гривен
aimg Елена Чупровская
Выплаты детям с инвалидностью существенно вырастут: сколько будут выплачивать Фото: в Украине увеличат суммы пособий для семей с детьми с инвалидностью (Getty Images)
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В Верховной Раде поддержали идею, которая может изменить размер государственной помощи семьям с детьми с инвалидностью. Минимальные суммы выплат хотят существенно повысить.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на телемарафоне сказала замминистра социальной политики Людмилу Шемелинец.

Что изменится для детей с инвалидностью

29 июля Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении законопроект №14191. Документ комплексно изменяет подход к поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В законе предлагают ввести новую базовую величину, привязанную к сумме не менее четырех тысяч гривен. Она не может быть меньше расчетной величины. Если депутаты проголосуют за документ, а президент его подпишет, семьи будут получать гораздо большие выплаты, чем раньше.

  • ребенок с инвалидностью будет получать минимум восемь тысяч гривен государственной социальной помощи;
  • если ребенок нуждается в уходе, предусмотрена дополнительная надбавка по уходу в том же размере;
  • для детей с инвалидностью подгруппы А надбавку по уходу будут выплачивать родителям или законным представителям независимо от того, что указано в заключении.

"Такие дети в принципе нуждаются в постоянном уходе", - пояснила Людмила Шемелинец.

Сколько получат взрослые с инвалидностью с детства

Закон касается не только детей, но и взрослых людей с инвалидностью с детства. Для них также предусмотрены повышенные выплаты.

  • первая группа - не менее восьми тысяч гривен;
  • вторая группа - не менее четырех тысяч гривен;
  • третья группа - не менее трех тысяч гривен.

Для лиц первой группы обязательно установят прибавку по уходу. Подгруппе А насчитают не менее восьми тысяч гривен, поэтому вместе выплата составит не менее шестнадцати тысяч гривен. Подгруппе Б предусмотрено не менее четырех тысяч гривен надбавки, а общая сумма будет составлять не менее двенадцати тысяч гривен.

Напомним, с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк перестанет выплачивать пенсии, жилищные субсидии и другие социальные выплаты.

Средства автоматически переведут на "Укрпочту", которая будет доставлять наличные непосредственно домой получателям.

Как сообщало РБК-Украина, ко Дню Независимости отдельные категории граждан, в том числе среди внутренне перемещенных лиц, получат разовую денежную помощь в размере от 450 до 3100 гривен.

Обратиться с заявлением следует до 24 августа 2026 года.

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