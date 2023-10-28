Виплати на дитину: скільки отримують батьки та як оформити допомогу онлайн

Українці можуть отримати виплати при народженні дитини. Оформити допомогу можна онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Оформити допомогу на дитину можна лише на порталі, а не в застосунку "Дія".
Що для цього потрібно
У разі правильно заповненої форми виплати будуть нараховані наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.
Який розмір виплат
Сума допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Батьки в Україні отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.
Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".
Також РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.
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