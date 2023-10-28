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Виплати на дитину: скільки отримують батьки та як оформити допомогу онлайн

Фото: українцям нагадали, як оформити виплати на дитину онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати виплати при народженні дитини. Оформити допомогу можна онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Оформити допомогу на дитину можна лише на порталі, а не в застосунку "Дія".

Що для цього потрібно

  • Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису (як його отримати - читайте за посиланням).
  • Заповніть онлайн-форму на отримання грошової допомоги.
  • Завірте заяву електронним підписом.

У разі правильно заповненої форми виплати будуть нараховані наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.

Який розмір виплат

Сума допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Батьки в Україні отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.

Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

Також РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.

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