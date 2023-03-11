Як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію": інструкція

Українці можуть онлайн отримати довідку про місце проживання дитини до 14 років. Це можна зробити на порталі чи у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Зазначимо, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код. Відсканувавши його, працівник держустанови зможе переконатися в дійсності документа та перевірити інформацію в реєстрах.

Як отримати витяг про місце проживання дитини на порталі "Дія"

Для цього потрібно зайти на офіційний портал та авторизуватися, потім:

у розділі "Послуги" виберіть "Довідки та витяги";

оберіть послугу "Витяг про місце проживання";

виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини;

вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Як отримати витяг у застосунку

Для початку потрібно встановити та авторизуватися у застосунку "Дія", а потім:

перейдіть у розділ "Послуги", виберіть "Довідки та витяги" - "Витяг про місце проживання дитини";

перегляньте опис послуги та оберіть, для кого саме з дітей ви хочете замовити витяг.

Заява буде опрацьована протягом декількох хвилин. Очікуйте на сповіщення про готовність документу.

Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація є у Реєстрі територіальної громади. Готовий pdf-документ можна завантажити протягом 24 годин.