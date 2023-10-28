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Выплаты на ребенка: сколько получают родители и как оформить помощь онлайн

Фото: украинцам напомнили, как оформить выплаты на ребенка онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить выплаты при рождении ребенка. Оформить помощь можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Оформить помощь на ребенка можно только на портале, а не в приложении "Дія".

Что для этого нужно

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).
  • Заполните онлайн-форму на получение денежной помощи.
  • Заверьте заявление электронной подписью.

При правильно заполненной форме выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.

Какой размер выплат

Сумма пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.

Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.

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