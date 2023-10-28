Выплаты на ребенка: сколько получают родители и как оформить помощь онлайн

Украинцы могут получить выплаты при рождении ребенка. Оформить помощь можно онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Оформить помощь на ребенка можно только на портале, а не в приложении "Дія".
Что для этого нужно
При правильно заполненной форме выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.
Какой размер выплат
Сумма пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.
Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".
Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.
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