Выплаты на ребенка: сколько получают родители и как оформить помощь онлайн

Оформить помощь на ребенка можно только на портале, а не в приложении "Дія".

Что для этого нужно

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).

Заполните онлайн-форму на получение денежной помощи.

Заверьте заявление электронной подписью.

При правильно заполненной форме выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.

Какой размер выплат

Сумма пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.

Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.