Батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини онлайн: як це зробити
Свідоцтво про народження дитини можна оформити онлайн. Це можна зробити на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Зареєструвати народження малюка, а також замовити інші державних послуг, потрібні для дітей, можна лише на порталі, а не в застосунку "Дія".
Що для цього потрібно
Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису (як його отримати - читайте за посиланням).
Далі потрібно заповнити онлайн-форму та обрати послуги, яку ви хочете замовити. Підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом якщо:
- батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюб або мають різні прізвища;
- батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами.
Посилання на заяву на порталі "Дія" надійде другому з батьків на електронну пошту.
Заяву про державну реєстрацію дитини буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку. Щойно свідоцтво буде готове - на електронну пошту надійде лист. Документ можна буде забрати у відділі ДРАЦС або отримати поштою.
Після отримання оригінала документа батьки можуть додати свідоцтво про народження дитини у застосунок "Дія".
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".
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