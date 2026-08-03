Виплати на дітей надходитимуть по-новому: як відкрити спеціальний рахунок

В Україні змінили порядок отримання низки державних виплат для сімей із дітьми. Відтепер кошти за кількома програмами підтримки надходитимуть на спеціальний рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

Головне: Новий порядок виплат: В Україні змінили механізм виплати державної допомоги для сімей із дітьми - відтепер кошти надходитимуть лише на спеціальний рахунок.

В Україні змінили механізм виплати державної допомоги для сімей із дітьми - відтепер кошти надходитимуть лише на спеціальний рахунок. Картка "Турбота для дитини": Усі дитячі виплати об'єднали на спецрахунку "Дія.Картки" під назвою "Турбота для дитини", який батькам необхідно оформити завчасно.

Усі дитячі виплати об'єднали на спецрахунку "Дія.Картки" під назвою "Турбота для дитини", який батькам необхідно оформити завчасно. Яких послуг це стосується: Нові правила поширюються на допомогу "єЯсла", виплати до досягнення дитиною 1 року, а також програми "Пакунок школяра" та "Пакунок малюка".

Нові правила поширюються на допомогу "єЯсла", виплати до досягнення дитиною 1 року, а також програми "Пакунок школяра" та "Пакунок малюка". Як відкрити рахунок: Оформити спецрахунок можна через застосунки банків-партнерів під час подання заяви на послугу чи у розділі додаткових рахунків.

Відсьогодні виплати, пов'язані з народженням дитини, доглядом за нею та іншими програмами підтримки, об'єднають на спеціальному рахунку Дія.Картки "Турбота для дитини".

Щоб і надалі отримувати такі виплати, необхідно відкрити відповідний рахунок.

Яких виплат це стосується

У "Дії" зазначили, що спеціальний рахунок можна буде відкрити під час подання заяви на такі послуги:

"єЯсла";

допомога до досягнення дитиною одного року;

"Пакунок школяра";

"Пакунок малюка".

У сервісі наголосили, що відтепер державні виплати для дітей надходитимуть саме на спеціальний рахунок Дія.Картки "Турбота для дитини", тому батькам рекомендують подбати про його відкриття завчасно.