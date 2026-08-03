Выплаты на детей будут поступать по-новому: как открыть специальный счет
В Украине изменили порядок получения ряда государственных выплат для семей с детьми. Теперь средства по нескольким программам поддержки будут поступать на специальный счет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию" .
Главное:
- Новый порядок выплат: В Украине изменили механизм выплаты государственной помощи для семей с детьми - теперь средства будут поступать только на специальный счет.
- Карта "Забота для ребенка": Все детские выплаты объединили на спецсчете "Дия.Карты" под названием "Забота для ребенка", который родителям необходимо оформить заранее.
- Каких услуг это касается: Новые правила распространяются на помощь "єЯсла", выплаты до достижения ребенком 1 года, а также программы "Пакет школьника" и "Пакет малыша".
- Как открыть счет: Оформить спецсчет можно через приложения банков-партнеров при подаче заявления на услугу или в разделе дополнительных счетов.
С сегодняшнего дня выплаты, связанные с рождением ребенка, уходом за ним и другими программами поддержки, объединят на специальном счете Дия.Карты "Забота для ребенка".
Чтобы и дальше получать такие выплаты, необходимо открыть соответствующий счет.
Как открыть счет
Для этого нужно:
- войти в приложение одного из банков-партнеров: ПриватБанка, monobank, Абанка, Банка Кредит Днепр или Sense Bank;
- если "Дия.Карты" еще нет - открыть ее;
- если "Дия.Карта" уже оформлена - перейти к разделу открытия дополнительных счетов;
- оформить специальный счет "Забота для ребенка".
Каких выплат это касается
В "Дие" отметили, что специальный счет можно будет открыть при подаче заявления на такие услуги:
- "єЯсла";
- помощь до достижения ребенком одного года;
- "Пакет школьника";
- "Пакет малыша".
В сервисе отметили, что отныне государственные выплаты для детей будут поступать именно на специальный счет Дия.Карты "Забота для ребенка", поэтому родителям рекомендуют позаботиться о его открытии заранее.
Ранее РБК-Украина рассказывала о государственной программе "єЯсла", которая предусматривает ежемесячные выплаты родителям детей в возрасте от 1 до 3 лет. Мы рассказывали, кто может получить пособие до 8 или 12 тысяч гривен, на что его разрешено тратить и как оформить выплату.
Напомним, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о реформе системы защиты детей. Документ предусматривает существенное увеличение выплат для опекунов, приемных семей и детских домов семейного типа, новую единовременную помощь при устройстве ребенка в семью, а также ряд изменений в сфере усыновления, работы служб по делам детей и защиты прав детей.