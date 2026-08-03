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Выплаты на детей будут поступать по-новому: как открыть специальный счет

15:52 03.08.2026 Пн
2 мин
Через какие банки можно получать деньги на детей?
aimg Татьяна Веремеева
Выплаты на детей будут поступать по-новому: как открыть специальный счет Фото: Выплаты на ребенка (Getty Images)
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В Украине изменили порядок получения ряда государственных выплат для семей с детьми. Теперь средства по нескольким программам поддержки будут поступать на специальный счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию" .

Главное:

  • Новый порядок выплат: В Украине изменили механизм выплаты государственной помощи для семей с детьми - теперь средства будут поступать только на специальный счет.
  • Карта "Забота для ребенка": Все детские выплаты объединили на спецсчете "Дия.Карты" под названием "Забота для ребенка", который родителям необходимо оформить заранее.
  • Каких услуг это касается: Новые правила распространяются на помощь "єЯсла", выплаты до достижения ребенком 1 года, а также программы "Пакет школьника" и "Пакет малыша".
  • Как открыть счет: Оформить спецсчет можно через приложения банков-партнеров при подаче заявления на услугу или в разделе дополнительных счетов.

С сегодняшнего дня выплаты, связанные с рождением ребенка, уходом за ним и другими программами поддержки, объединят на специальном счете Дия.Карты "Забота для ребенка".

Чтобы и дальше получать такие выплаты, необходимо открыть соответствующий счет.

Как открыть счет

Для этого нужно:

  • войти в приложение одного из банков-партнеров: ПриватБанка, monobank, Абанка, Банка Кредит Днепр или Sense Bank;
  • если "Дия.Карты" еще нет - открыть ее;
  • если "Дия.Карта" уже оформлена - перейти к разделу открытия дополнительных счетов;
  • оформить специальный счет "Забота для ребенка".
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    Каких выплат это касается

    В "Дие" отметили, что специальный счет можно будет открыть при подаче заявления на такие услуги:

    • "єЯсла";
    • помощь до достижения ребенком одного года;
    • "Пакет школьника";
    • "Пакет малыша".

    В сервисе отметили, что отныне государственные выплаты для детей будут поступать именно на специальный счет Дия.Карты "Забота для ребенка", поэтому родителям рекомендуют позаботиться о его открытии заранее.

    Ранее РБК-Украина рассказывала о государственной программе "єЯсла", которая предусматривает ежемесячные выплаты родителям детей в возрасте от 1 до 3 лет. Мы рассказывали, кто может получить пособие до 8 или 12 тысяч гривен, на что его разрешено тратить и как оформить выплату.

    Напомним, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о реформе системы защиты детей. Документ предусматривает существенное увеличение выплат для опекунов, приемных семей и детских домов семейного типа, новую единовременную помощь при устройстве ребенка в семью, а также ряд изменений в сфере усыновления, работы служб по делам детей и защиты прав детей.

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