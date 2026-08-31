Виплати по 19 400 гривень: хто зможе отримати допомогу та коли подавати заявку

Програма охоплюватиме родини, які проживають на територіях активних бойових дій та в межах 50 кілометрів від лінії фронту або державного кордону.

Цього року допомогу зможуть отримати не лише жителі приватних будинків, яким потрібні дрова для опалення. Програму також поширять на мешканців міст, зокрема тих, хто живе у багатоквартирних будинках.

За словами Улютіна, орієнтовно допомогу зможуть отримати 350-380 тисяч родин. Водночас якщо заявників буде більше, виплати мають отримати всі домогосподарства, які відповідатимуть установленим критеріям.

Як подати заявку

Для жителів територій від 0 до 20 км від фронту або кордону виплати здійснюватимуться через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Заявку можна буде подати у ЦНАП, Пенсійному фонді або органі місцевого самоврядування. Після цього Пенсійний фонд перевірить, чи відповідає заявник визначеним критеріям.

Йдеться про 11 категорій найбільш вразливих громадян. Після формування списків кошти перераховуватимуть на банківський рахунок або доставлятимуть через "Укрпошту" разом із пенсійною виплатою.

Для тих, хто проживає на відстані від 20 до 50 км від фронту або кордону, виплати забезпечуватимуть міжнародні партнери. Заявку також потрібно буде подати до органу місцевого самоврядування, який сформує відповідні списки.

Кошти надходитимуть на карткові рахунки або через Western Union.

Коли можна буде подати заявку

Очікується, що прийом заявок розпочнеться з 1 вересня і триватиме до 30 жовтня.

При цьому, за словами міністра, людям не доведеться чекати завершення прийому заявок. Виплати планують проводити в міру формування списків, щоб отримувачі встигли придбати все необхідне до початку холодів.

У Мінсоцполітики також запевняють, що кошти для програми вже передбачені. Зокрема, 2,2 млрд гривень перебувають на гуманітарному рахунку для виплат на територіях у межах 20 км. Ще понад 5 млрд гривень міжнародні партнери зарезервували для виплат у зоні від 20 до 50 км.