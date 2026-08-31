Выплаты по 19 400 гривен: кто сможет получить помощь и когда подавать заявку

Программа будет включать семьи, проживающие на территориях активных боевых действий и в пределах 50 километров от линии фронта или государственной границы.

В этом году помощь могут получить не только жители частных домов, которым нужны дрова для отопления. Программу также распространят на жителей городов, в том числе тех, кто живет в многоквартирных домах.

По словам Улютина, ориентировочно помощь смогут получить 350-380 тысяч семей. В то же время, если заявителей будет больше, выплаты должны получить все домохозяйства, которые будут соответствовать установленным критериям.

Как подать заявку

Для жителей территорий от 0 до 20 км от фронта или границы выплаты будут производиться через гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Заявку можно будет подать в ЦНАП, Пенсионный фонд или орган местного самоуправления. После этого Пенсионный фонд проверит, отвечает ли заявитель определенным критериям.

Речь идет об 11 категориях наиболее уязвимых граждан. После формирования списков средства будут перечисляться на банковский счет или будут доставляться через "Укрпочту" вместе с пенсионной выплатой.

Для проживающих на расстоянии от 20 до 50 км от фронта или границы выплаты будут обеспечивать международные партнеры. Заявку также следует подать в орган местного самоуправления, который сформирует соответствующие списки.

Средства будут поступать на карточные счета или через Western Union.

Когда можно будет подать заявку

Ожидается, что прием заявок начнется с 1 сентября и продлится до 30 октября.

При этом, по словам министра, людям не придется ждать завершения приема заявок. Выплаты планируют производить по мере формирования списков, чтобы получатели успели приобрести все необходимое к началу холодов.

В Минсоцполитики также утверждают, что средства для программы уже предусмотрены. В частности, 2,2 млрд. гривен находятся на гуманитарном счете для выплат на территориях в пределах 20 км. Еще более 5 млрд. гривен международные партнеры зарезервировали для выплат в зоне от 20 до 50 км.