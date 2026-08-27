Пенсіонери можуть отримати до 20% надбавки: названо головні умови

Пенсії в Україні можна збільшити на 20% - однак отримати таке підвищення можуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"

Головне право на доплату залежить від офіційного статусу населеного пункту;

20% - розмір підвищення пенсії для мешканців, працівників і студентів гірських населених пунктів;

для оформлення можуть знадобитися документи, що підтверджують проживання, роботу або навчання.

Розмір доплати становить 20% від пенсії. Наприклад, якщо виплата людини дорівнює 5 тисячам гривень, з надбавкою вона зросте ще на 1 тисячу гривень.

Хто може отримати надбавку 20% до пенсії

Право на підвищення мають:

пенсіонери, які проживають у населеному пункті зі статусом гірського;

люди, які працюють у таких населених пунктах;

ті, хто там навчається.

Важливо розуміти: сама лише реєстрація у гірському районі не дає автоматичного права на доплату. Населений пункт повинен бути офіційно внесений до спеціального переліку гірських територій. Такі населені пункти є переважно у західних областях України, де розташовані Карпати.

Що потрібно зробити для оформлення підвищення

Пенсійний фонд призначає надбавку на підставі документів, які підтверджують статус людини та її проживання, роботу чи навчання у гірському населеному пункті.

Якщо потрібна інформація вже є в пенсійній справі, доплату можуть нарахувати без додаткового звернення. Але якщо людина змінювала адресу або даних бракує, їй потрібно самостійно звернутися до сервісного центру ПФУ та подати документи, що підтверджують місце проживання.