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Пенсіонери можуть отримати до 20% надбавки: названо головні умови

06:30 27.08.2026 Чт
2 хв
Пенсія може зрости на 1000 гривень чи більше
aimg Олена Чупровська
Пенсіонери можуть отримати до 20% надбавки: названо головні умови Фото: проживання в певних областях додає до пенсії суттєву суму (Getty Images)
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Пенсії в Україні можна збільшити на 20% - однак отримати таке підвищення можуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"

Головне

  • право на доплату залежить від офіційного статусу населеного пункту;
  • 20% - розмір підвищення пенсії для мешканців, працівників і студентів гірських населених пунктів;
  • для оформлення можуть знадобитися документи, що підтверджують проживання, роботу або навчання.

Розмір доплати становить 20% від пенсії. Наприклад, якщо виплата людини дорівнює 5 тисячам гривень, з надбавкою вона зросте ще на 1 тисячу гривень.

Хто може отримати надбавку 20% до пенсії

Право на підвищення мають:

  • пенсіонери, які проживають у населеному пункті зі статусом гірського;
  • люди, які працюють у таких населених пунктах;
  • ті, хто там навчається.

Важливо розуміти: сама лише реєстрація у гірському районі не дає автоматичного права на доплату. Населений пункт повинен бути офіційно внесений до спеціального переліку гірських територій. Такі населені пункти є переважно у західних областях України, де розташовані Карпати.

Що потрібно зробити для оформлення підвищення

Пенсійний фонд призначає надбавку на підставі документів, які підтверджують статус людини та її проживання, роботу чи навчання у гірському населеному пункті.

Якщо потрібна інформація вже є в пенсійній справі, доплату можуть нарахувати без додаткового звернення. Але якщо людина змінювала адресу або даних бракує, їй потрібно самостійно звернутися до сервісного центру ПФУ та подати документи, що підтверджують місце проживання.

21 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Документ, зокрема, гарантує переселенцям призначення, виплату та перерахунок пенсій на загальних умовах, без додаткових обмежень.

Тим часом 19 серпня стало відомо, що частина українських пенсіонерів може отримувати доплату за понаднормовий страховий стаж.

За кожен повний рік стажу понад встановлену норму до пенсії додають 1% прожиткового мінімуму, а максимальна сума такої надбавки може перевищувати 519 гривень на місяць.

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