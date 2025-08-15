Виплати по 15 млн гривень і техніка для фронту: Кабмін ухвалив низку рішень для військових

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту. Зокрема, йдеться про закупівлі техніки та виплати сім'ям загиблих у російському полоні військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
За словами Свириденко, за доручення Ставки верховного головнокомандувача ухвалили такі рішення:
"Маємо забезпечити захисників усім необхідним і підтримати їхні родини", - наголосила прем'єр.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.
Крім того, напередодні Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорили постачання зброї. Одне з рішень - військові зможуть закуповувати пікапи та квадроцикли за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.
Також президент доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Батальйони отримуватимуть 7 млн гривень на купівлю зброї.