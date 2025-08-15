Виплати по 15 млн гривень і техніка для фронту: Кабмін ухвалив низку рішень для військових

Військові можуть самостійно купувати зброю та техніку

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.

Крім того, напередодні Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорили постачання зброї. Одне з рішень - військові зможуть закуповувати пікапи та квадроцикли за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

Також президент доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Батальйони отримуватимуть 7 млн гривень на купівлю зброї.