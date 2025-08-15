Выплаты по 15 млн гривен и техника для фронта: Кабмин принял ряд решений для военных

Военные могут самостоятельно покупать оружие и технику

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.

Кроме того, накануне Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсудили поставки оружия. Одно из решений - военные смогут закупать пикапы и квадроциклы за средства прямого финансирования боевым бригадам.

Также президент поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Батальоны будут получать 7 млн гривен на покупку оружия.