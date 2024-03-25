Виплати 10800 гривень. Почалася реєстрація на грошову допомогу у шести областях

Багатоцільова грошова допомога від Естонської ради у справах біженців в Україні спрямова на допомогу домогосподарствам Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей із низьким рівнем доходу. Виплати надають найбільш вразливим категоріям населення для покриття базових потреб (продукти харчування, тимчасове житло, засоби гігієни). Розмір допомоги: 3600 грн на місяць на 1 члена домогосподарства упродовж 3 місяців.

Критерії вразливості для участі у програмі такі:

одинока матір чи батько з дітьми;

сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;

домогосподарства з вагітними;

сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років;

з дітьми до 2 років;

з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;

з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);

у яких повністю або частково зруйноване житло;

домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій, пов'язаних з військовими діями – упродовж останнього місяця були переміщені, евакуйовані або безпосередньо постраждали від обстрілу/ракетного удару та домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Виплати надаватимуть після індивідуальної оцінки домогосподарств. Наявність категорії вразливості не гарантує отримання грошової допомоги. Багатоцільову грошову допомогу перераховують на банківський рахунок, який вкаже заявник.