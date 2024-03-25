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Виплати 10800 гривень. Почалася реєстрація на грошову допомогу у шести областях

Фото: Грошова допомога (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Естонська рада у справах біженців в Україні відрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу. Передбачені виплати по 3600 гривень упродовж 3 місяців.

Хто може подати заявку на фінансову підтримку, РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку фонду.

Багатоцільова грошова допомога від Естонської ради у справах біженців в Україні спрямова на допомогу домогосподарствам Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей із низьким рівнем доходу. Виплати надають найбільш вразливим категоріям населення для покриття базових потреб (продукти харчування, тимчасове житло, засоби гігієни). Розмір допомоги: 3600 грн на місяць на 1 члена домогосподарства упродовж 3 місяців.

Критерії вразливості для участі у програмі такі:

  • одинока матір чи батько з дітьми;
  • сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;
  • домогосподарства з вагітними;
  • сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років;
  • з дітьми до 2 років; 
  • з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;
  • з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;
  • домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);
  • у яких повністю або частково зруйноване житло;
  • домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій, пов'язаних з військовими діями – упродовж останнього місяця були переміщені, евакуйовані або безпосередньо постраждали від обстрілу/ракетного удару та домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Виплати надаватимуть після індивідуальної оцінки домогосподарств. Наявність категорії вразливості не гарантує  отримання грошової допомоги. Багатоцільову грошову допомогу перераховують на банківський рахунок, який вкаже заявник.

Нагадаємо, ми писали, що українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу до 3000 грн. Попросити про підтримку можна через соціальний проект благодійної організації Direct Help.

Також ми повідомляли, куди подати заяву про отримання допомоги для переселенців.

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