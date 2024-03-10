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Українцям нагадали, куди подати заяву про отримання допомоги для переселенців

Україна, Неділя 10 березня 2024 21:32
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Українцям нагадали, куди подати заяву про отримання допомоги для переселенців Архівне фото: Українцям нагадали, куди подати заяву про отримання допомоги для переселенців (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитро Браславський

Переселенці для отримання допомоги мають звертатися до Центрів надання адміністративних послуг міста або району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що з 1 березня під час подання заяв про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб слід звертатися до органів соціального захисту населення у вашій громаді чи районі міста, або до ЦНАПу вашого району.

У Мінреінтеграції наголосили, що така сама процедура працює і під час отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Проте У деяких громадах такі заяви можна подати тільки в ЦНАПі. Їхній детальний перелік наведено за посиланням.

Виплати для ВПО

Від 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Після подання нової заяви виплати зможуть і далі отримувати ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.

Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що внутрішньо переміщеним особам можуть продовжити термін подачі заяви після 1 березня без втрати виплат за два місяці.

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