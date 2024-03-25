Выплаты 10800 гривен. Началась регистрация на денежную помощь в шести областях

Эстонский совет по делам беженцев в Украине отрыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь. Предусмотрены выплаты по 3600 гривен в течение 3 месяцев.
Кто может подать заявку на финансовую поддержку, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу фонда.
Многоцелевая денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев в Украине направлена на помощь домохозяйствам Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода. Выплаты предоставляются наиболее уязвимым категориям населения для покрытия базовых потребностей (продукты питания, временное жилье, средства гигиены). Размер помощи: 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3 месяцев.
Критерии уязвимости для участия в программе следующие:
Зарегистрироваться на денежную помощь могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных происшествий, связанных с военными действиями – в течение последнего месяца были перемещены, эвакуированы или непосредственно пострадали от обстрела/ракетного удара и домохозяйства, находящихся на временно оккупированных территориях.
Выплаты будут предоставляться после индивидуальной оценки домохозяйств. Наличие категории уязвимости не гарантирует получение денежной помощи. Многоцелевую денежную помощь перечисляют на банковский счет, указанный заявителем.
Напомним, мы писали, что украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь до 3000 грн. Попросить поддержку можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help.
Также мы сообщали, куда подать заявление о получении помощи для переселенцев.
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