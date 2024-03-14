Благодійники з усього світу. Як українцям отримати допомогу до 3000 гривень

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу до 3000 грн. Попросити про підтримку можна через соціальний проект благодійної організації Direct Help.

Кошти можуть надіслати благодійники зі всього світу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу United4Ukraine .

Благодійна організація Direct Help реалізує соціальний проект, за яким людина з будь-якої країни світу має можливість переказати фінансову допомогу українцю, який постраждав від війни. Сума допомоги – до 3000 грн.

Щоб отримати допомогу, треба:

створити свій профіль;

надати інформацію про себе;

пояснити, чому вирішили попросити допомоги;

вказати, на що будуть витрачені отримані гроші.

Адміністратори розглянуть профіль людини та надішлють на електронну пошту відповідний лист. Після позитивної відповіді профіль зможуть переглядати благодійники й за бажанням надсилати кошти.

Форму реєстрації можна знайти на сторінці проекту або написати в особисті повідомлення на сторінці United4Ukraine у Facebook.