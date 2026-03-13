UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Виплата 1500 гривень у квітні: Улютін пояснив, хто точно отримає допомогу

12:52 13.03.2026 Пт
2 хв
Фінансову підтримку нарахують 13 млн українців
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Денис Улютін (facebook.com KabminUA)

Виплату 1500 гривень у квітні отримають 13 млн українців. Це стосується громадян, які стикаються з соціальною системою та отримують соцвиплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соцполітики Дениса Улютіна на годині запитань до уряду.

Читайте також: "Зимові 6500" досі не отримали 50 тисяч українців: Кабмін назвав терміни виплати

"Що стосується безпосередньо цієї виплати. Виплата буде здійснюватись для пенсіонерів з-поміж тих, хто має пенсію за віком, отримувачів соціальних допомог, безпосередньо це сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю, це ті, хто отримують базову соціальну допомогу, а також ВПО з-поміж тих, хто отримує виплати на ВПО", - зазначив він.

За його словами, це 13 мільйонів людей, які безпосередньо тим чи іншим чином стикаються з соціальною системою та отримують соціальні виплати.

"Ми вважаємо, що більшість або всі, хто потребують такої виплати, дійсно потребують, хто верифікований з точки зору їх матеріального стану, і на кого дійсно вплине безпосередньо цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, вони зможуть отримати таку виплату", - сказав Улютін.

Він зауважив, що виплата надійде автоматично у квітні й нікуди звертатися не потрібно буде.

"Виплата надійде тими ж самими каналами, якими вони отримують безпосередньо виплати всі. Якщо через Укрпошту, то через Укрпошту, якщо через банківську систему, то через банківську систему, і виплата буде одноразова", - пояснив міністр соцполітики.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, з 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. Коефіцієнт підвищення становив 12,1%, а перерахунок торкнувся близько 10 млн людей - зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Мінімальна надбавка після індексації становила 100 грн, максимальна - 2595 грн. Для працюючих пенсіонерів перерахунок з урахуванням оновленого страхового стажу мають провести з 1 квітня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Виплати