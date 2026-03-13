Виплата 1500 гривень у квітні: Улютін пояснив, хто точно отримає допомогу

"Що стосується безпосередньо цієї виплати. Виплата буде здійснюватись для пенсіонерів з-поміж тих, хто має пенсію за віком, отримувачів соціальних допомог, безпосередньо це сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю, це ті, хто отримують базову соціальну допомогу, а також ВПО з-поміж тих, хто отримує виплати на ВПО", - зазначив він.

За його словами, це 13 мільйонів людей, які безпосередньо тим чи іншим чином стикаються з соціальною системою та отримують соціальні виплати.

"Ми вважаємо, що більшість або всі, хто потребують такої виплати, дійсно потребують, хто верифікований з точки зору їх матеріального стану, і на кого дійсно вплине безпосередньо цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, вони зможуть отримати таку виплату", - сказав Улютін.

Він зауважив, що виплата надійде автоматично у квітні й нікуди звертатися не потрібно буде.

"Виплата надійде тими ж самими каналами, якими вони отримують безпосередньо виплати всі. Якщо через Укрпошту, то через Укрпошту, якщо через банківську систему, то через банківську систему, і виплата буде одноразова", - пояснив міністр соцполітики.