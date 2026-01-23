Виплата до 15 тисяч гривень і кредит під 0%: Кабмін ухвалив пакет підтримки бізнесу

Український уряд запроваджує нову програму підтримки бізнесу. Частина фізосіб-підприємців зможе отримати одноразову виплату до 15 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Як зазначила Свириденко, ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах - заклади громадського харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади і послуги першої необхідності, - зможуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень.
"Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника", - пояснила вона.
Подати заявку можна через портал "Дія": її верифікують банки-партнери, після чого Державна служба зайнятості перераховує кошти.
Отримані гроші можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату електроенергії.
Прем'єр розповіла, що підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть взяти кредит на купівлю генераторів і акумуляторних батарей під 0%.
Різницю за ставкою компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.
"Кредити надають близько 50 банків-партнерів програми 5-7-9% терміном до трьох років. Максимальна сума кредиту - до 10 млн гривень", - звернула увагу Свириденко.
Деталі та дату старту програми повідомить Міністерство економіки.
Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, Кабмін також затвердив доплати для тих українців, які беруть участь в аварійно-відновлювальних роботах після обстрілів росіян.
Вони з січня по березень зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць.