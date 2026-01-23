Виплата до 15 тисяч гривень і кредит під 0%: Кабмін ухвалив пакет підтримки бізнесу

Виплата ФОПам

Як зазначила Свириденко, ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах - заклади громадського харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади і послуги першої необхідності, - зможуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень.

"Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника", - пояснила вона.

Подати заявку можна через портал "Дія": її верифікують банки-партнери, після чого Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Отримані гроші можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату електроенергії.

Кредит під 0% на енергообладнання для бізнесу

Прем'єр розповіла, що підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть взяти кредит на купівлю генераторів і акумуляторних батарей під 0%.

Різницю за ставкою компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.

"Кредити надають близько 50 банків-партнерів програми 5-7-9% терміном до трьох років. Максимальна сума кредиту - до 10 млн гривень", - звернула увагу Свириденко.

Деталі та дату старту програми повідомить Міністерство економіки.